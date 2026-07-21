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Cómo ver Valencia vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El amistoso entre Valencia y Eldense se podrá seguir a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta las opciones de emisión en directo disponibles para tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Valencia y Eldense se enfrentan en un amistoso de pretemporada mientras ambos equipos afilan su puesta a punto antes del inicio de sus respectivas temporadas competitivas.

El Valencia llega a este encuentro con sensaciones mixtas tras su primer partido de preparación. Los de Mestalla cayeron ante Petro Atlético por 3-1 hace apenas tres días, un resultado que contrasta con el buen tramo final que vivieron en la pasada temporada de Primera División.

Los blanquinegros cerraron LaLiga con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo un notable triunfo ante el Barcelona por 3-1 en la última jornada. Esa racha les dio confianza de cara al verano, aunque el amistoso frente al conjunto angoleño dejó dudas sobre el estado físico del equipo.

El Eldense, por su parte, viene de una Primera Federación en la que terminó con resultados irregulares. Los alicantinos también perdieron su primer amistoso de verano, cayendo ante Millwall por 2-1 el pasado 17 de julio, aunque ya conocen la dinámica de estos encuentros de preparación.

Los dos equipos se cruzaron en Copa del Rey en enero de 2025, con el Valencia imponiéndose por 0-2 en el campo del Eldense. Ese antecedente reciente da algo de contexto a un duelo que, en clave amistosa, servirá para que los técnicos prueben variantes y ajusten sistemas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o sanciones en el Valencia de cara a este amistoso. El cuerpo técnico no ha confirmado tampoco un once inicial previsto para el encuentro.

Tampoco hay datos disponibles sobre el estado de la plantilla del Eldense ni sobre posibles ausencias. Se actualizará esta sección con los detalles que se confirmen antes del inicio del partido.

Forma

El Valencia acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una caída por 3-1 ante Petro Atlético en amistoso el 18 de julio. Antes de eso, los valencianistas habían firmado una racha sólida en liga, con triunfos ante Barcelona (3-1), Real Sociedad (3-4) y Athletic Club (0-1), además de un empate ante Rayo Vallecano (1-1). En esos cinco partidos, el equipo anotó nueve goles y encajó ocho.

El Eldense presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de resultados. El conjunto alicantino cayó ante Millwall por 2-1 el 17 de julio en su primer amistoso de verano. En Primera Federación, el equipo terminó la temporada con una victoria ante Atlético Madrid B (2-1), un empate frente a Sevilla Atlético (2-2) y una derrota ante Real Murcia (3-0). En esos cinco partidos marcó ocho goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

VAL Último partidos ELD 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Eldense 0 - 2 Valencia 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de enero de 2025 en Copa del Rey, con el Eldense como local y el Valencia ganando por 0-2. Con un único encuentro registrado en el historial disponible, el Valencia se lleva el único triunfo contabilizado entre los dos clubes.