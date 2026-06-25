Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo F Kansas City Stadium

Cómo ver Túnez vs Holanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo para ver Túnez vs Holanda se detallan a continuación. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Túnez y Holanda se miden este jueves 25 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en el último partido del Grupo F del Mundial 2026. Dos selecciones que llegan a este encuentro en circunstancias radicalmente distintas.

Los neerlandeses aterrizan en Missouri con la confianza por las nubes. Su demolición 5-1 a Suecia en Houston fue una declaración de intenciones: Cody Gakpo como motor creativo, Denzel Dumfries arrasando por la banda derecha y un Ronald Koeman que ya piensa en la fase eliminatoria. Con el primer puesto del grupo prácticamente asegurado, la Oranje puede permitirse gestionar esfuerzos sin perder el ritmo.

Túnez, en cambio, llega sin nada que perder en la tabla. Dos derrotas consecutivas —5-1 ante Suecia y 4-0 ante Japón— sellaron su eliminación y prolongaron hasta siete ediciones seguidas su incapacidad para superar la fase de grupos. La destitución de Sabri Lamouchi tras el primer partido y la llegada de Hervé Renard como técnico interino añadieron más turbulencia a una campaña para olvidar.

Renard, conocido por su capacidad organizativa, intentará que las Águilas de Cartago salgan del torneo con la cabeza alta. Hannibal Mejbri tendrá la responsabilidad de dar algo de chispa en la mediapunta, mientras el capitán Ellyes Skhiri trata de imprimir orden desde el centro del campo.

Para Holanda, este partido es una oportunidad de afinar el mecanismo antes de los octavos de final. Virgil van Dijk lidera una defensa sólida, Frenkie de Jong dicta los tiempos desde la sala de máquinas y el tridente ofensivo tiene apetito de goles tras una fase de grupos prolífica.

El abismo en forma y motivación entre ambos equipos es evidente. Aun así, el fútbol siempre guarda sorpresas, y Renard sabe cómo hacer que un equipo sea difícil de batir.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard dirige a Túnez de forma interina tras la destitución de Sabri Lamouchi. El once proyectado incluye a Aymen Dahmen bajo palos; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik en defensa; Rani Khedira, Anis Ben Slimane y Hannibal Mejbri en el centro del campo; y Elias Saad, Hazem Mastouri y Khalil Ayari en ataque. No hay lesionados ni sancionados confirmados en este momento.

Ronald Koeman mantiene el mando de Holanda con el once habitual. La alineación prevista sitúa a Bart Verbruggen en portería; Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries en la línea defensiva; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong en el mediocampo; y Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey formando el ataque. Tampoco hay bajas confirmadas por lesión o sanción.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Túnez llega al partido en un estado de forma preocupante, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 4-0 ante Japón en el Mundial el 21 de junio, precedida por la caída 5-1 ante Suecia el 15 de junio. Antes del torneo, perdieron 5-0 contra Bélgica en un amistoso y 1-0 ante Austria. El único punto positivo de esa racha fue un empate a cero ante Canadá. Las Águilas han marcado apenas un gol y han encajado 15 en esos cinco encuentros.

Holanda presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 5-1 sobre Suecia en el Mundial el 20 de junio, tras el empate 2-2 con Japón en el debut del torneo el 14 de junio. En los amistosos previos, ganaron 2-1 a Uzbekistán y perdieron 1-0 ante Argelia. Un empate 1-1 con Ecuador completa la serie. Los neerlandeses han anotado 11 goles y han encajado seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

TUN Último partidos HOL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Túnez 1 - 1 Holanda 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre estas dos selecciones data del 11 de febrero de 2009, cuando ambas empataron 1-1 en un partido amistoso con Túnez como equipo local. Con un solo encuentro en el historial, no es posible extraer ningún patrón significativo del cara a cara entre ambas.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo 2026, Holanda ocupa la primera posición, mientras que Túnez se sitúa cuarta y ya está eliminada.