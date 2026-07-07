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Cómo ver Switzerland vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Colombia del Mundial 2026 se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta a continuación los canales disponibles y los enlaces para acceder a la retransmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Colombia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, con el ganador asegurando un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. Los dos líderes de grupo llegan a esta cita en plena forma, con argumentos sólidos para aspirar a ir más lejos.

Murat Yakin ha construido una Suiza ordenada y cada vez más peligrosa. Tras un arranque discreto con un empate ante Catar, los suizos se fueron afilando: golearon a Bosnia y Herzegovina por 4-1, superaron a Canadá por 2-1 y certificaron su pase a octavos con una victoria profesional por 2-0 frente a Argelia. La Nati llega al duelo con diez goles anotados en sus últimos cinco partidos.

Colombia, por su parte, ha sido el equipo más sólido defensivamente del torneo. Néstor Lorenzo ha dirigido a Los Cafeteros con una disciplina táctica envidiable: cuatro victorias consecutivas antes de este partido, incluyendo un sufrido pero merecido 1-0 ante Ghana en los dieciseisavos, donde Jhon Arias firmó el gol decisivo.

El golpe más duro para Colombia llega desde la enfermería. El delantero Jhon Córdoba ha quedado fuera del resto del torneo por una lesión muscular grave sufrida ante Ghana. Luis Suárez, que entró desde el banquillo para asistir en el gol ante los africanos, está listo para asumir la titularidad en la punta de ataque.

En el bando suizo, la única duda apunta a Michel Aebischer, que ha seguido un programa de entrenamiento individual por molestias musculares. Si no llega al partido, Yakin no tendrá que improvisar: el doble pivote formado por Granit Xhaka y Remo Freuler, con el joven Johan Manzambi por delante, ofrece garantías más que suficientes.

Luis Díaz será la principal amenaza colombiana por el costado izquierdo, con capacidad para desequilibrar y generar situaciones de peligro con sus arrancadas en velocidad. Suiza buscará contener antes de golpear, apoyándose en el dinamismo de Breel Embolo y en la calidad de Manzambi para transitar con rapidez.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas ni sanciones de cara a este partido. El once probable sitúa a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez. En el centro del campo, Granit Xhaka y Remo Freuler conforman el doble pivote, con Johan Manzambi y Ruben Vargas actuando por delante. Dan Ndoye y Breel Embolo completan el once proyectado.

Néstor Lorenzo tampoco tiene lesionados ni suspendidos confirmados en su convocatoria. El once probable de Colombia apunta a Camilo Vargas en portería; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica en defensa; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias en el medio; y James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz en ataque. Se esperan más novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Argelia el 3 de julio en los dieciseisavos, que prolongó su racha invicta en el torneo. Antes de ese partido, los suizos habían ganado 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá, con sus únicos puntos perdidos en los empates a uno frente a Catar y Australia. En total, Suiza ha anotado diez goles y encajado tres en esos cinco partidos.

Colombia presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el 1-0 ante Ghana el 4 de julio, con el gol de Jhon Arias como único tanto del partido. Antes, Los Cafeteros habían derrotado a RD Congo 1-0 y a Uzbekistán 3-1, y habían empatado sin goles ante Portugal. Colombia ha marcado ocho goles y encajado solo uno en esa serie de cinco encuentros, con tres limpias consecutivas antes de este duelo.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 25 de marzo de 2007, en el que Colombia venció a Suiza por 3-1. Ese resultado representa el único precedente directo entre ambas naciones en los datos disponibles.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B del Mundial, mientras que Colombia lideró el Grupo K. Ambas selecciones llegan a los octavos de final como ganadoras de su respectivo grupo.