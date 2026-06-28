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Cómo ver Sudáfrica vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sudáfrica y Canadá se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. Los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo disponibles se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Canadá se citan en el Los Angeles Stadium de Inglewood en los octavos de final del Mundial 2026, en lo que supone el debut histórico de los Bafana Bafana en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo masculina.

El camino de Sudáfrica hasta aquí no fue sencillo. Una derrota por 2-0 ante México en el partido inaugural, agravada por expulsiones, pudo haber hundido la moral del equipo de Hugo Broos. En cambio, los Bafana respondieron con un empate ante la República Checa y una victoria decisiva por 1-0 ante Corea del Sur, con Thapelo Maseko como héroe en el minuto 63.

Relebohile Mofokeng fue una de las figuras del torneo en la fase de grupos, con su velocidad y visión de juego causando problemas constantes a los rivales. La solidez defensiva del bloque de cinco que forman Williams, Mudau, Okon, Mbokazi y Modiba ha sido la columna vertebral de esta campaña.

Canadá llegó a esta ronda con paso firme, aunque con algunas sombras. La goleada por 6-0 ante Catar, con hat-trick de Jonathan David, fue el momento cumbre de su fase de grupos. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Suiza en el último partido del Grupo B cerró su etapa en casa y los desplaza a Los Ángeles.

La gran incógnita en el bando canadiense sigue siendo Alphonso Davies. El lateral del Bayern Múnich no ha disputado ni un minuto en este Mundial tras una recaída de su lesión de larga duración. Jesse Marsch lo utilizó incluso como señuelo táctico antes del partido ante Suiza, admitiendo después que el capitán nunca estuvo realmente en condiciones de jugar.

A ello se suma la baja por lesión del centrocampista Ismael Koné, que sufrió una fractura de tibia y peroné ante Catar y no volverá a jugar en el torneo. Canadá llega, pues, con recursos mermados en el centro del campo.

Dos selecciones que han superado la fase de grupos con carácter y que ahora se juegan el pase a los dieciseisavos de final. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos no podrá contar con Themba Zwane, sancionado por acumulación de tarjetas. El técnico belga dispone de once probable: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole; Mofokeng, Maseko, Appollis; Makgopa. No se registran bajas por lesión en el equipo sudafricano.

En el lado canadiense, Jesse Marsch tiene la baja confirmada de Ismael Koné por lesión. El XI proyectado es: Crepeau; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston; Saliba, Eustaquio; Ahmed, Buchanan; Larin, David. La situación de Alphonso Davies, que no ha jugado ningún minuto en el torneo, se actualizará conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane Lesiones y suspensiones 8 I. Kone

Forma

Sudáfrica llega con un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante Corea del Sur el 25 de junio, que les aseguró el pase a octavos. Antes de eso, empataron 1-1 con la República Checa y cayeron 2-0 ante México en el debut mundialista. En sus cinco últimos encuentros, los Bafana han marcado dos goles y encajado tres.

Canadá presenta un balance de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en el mismo periodo. El último partido fue la derrota por 2-1 ante Suiza el 24 de junio. En los encuentros anteriores destacan la goleada por 6-0 ante Catar y el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. Los canadienses anotaron nueve goles en total y encajaron cuatro, con el resultado ante Catar distorsionando notablemente los números ofensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Sudáfrica y Canadá solo se han enfrentado en una ocasión. Fue en un amistoso el 20 de noviembre de 2007, con victoria sudafricana por 2-0 en casa. El choque del 28 de junio en Los Ángeles es, por tanto, solo el segundo encuentro entre ambas selecciones.

Clasificación

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A del Mundial, mientras que Canadá concluyó también en segunda posición en el Grupo B.