Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y España se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y España se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, con el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, como escenario de un duelo ibérico que decidirá quién avanza a los cuartos de final del torneo.

Portugal llega al partido después de superar a Croacia con un gol en el minuto 94 de Gonçalo Ramos, en un partido marcado por cuatro goles anulados y una polémica intervención del VAR en el descuento. La Selección das Quinas ha completado la fase de grupos sin perder, aunque mostró irregularidades con empates ante RD Congo y Colombia.

España, en cambio, ha dominado con autoridad. Luis de la Fuente ha llevado a La Roja hasta esta ronda sin encajar un solo gol, con victorias contundentes ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y una goleada (3-0) ante Austria en el estreno de la fase eliminatoria.

Mikel Oyarzabal ha sido uno de los grandes protagonistas españoles. El delantero de la Real Sociedad lleva cuatro goles y una asistencia en el torneo, con participación directa en cinco de los ocho goles de España. Lamine Yamal, por su parte, acumula minutos de forma progresiva y llegó a los 85 minutos ante Austria, una señal clara de que De la Fuente confía en él para este partido.

En el bando portugués, la gran incógnita sigue siendo Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr, que participa en su sexto Mundial, marcó el penalti que abrió el marcador ante Croacia. Su continuidad como titular genera debate, pero el técnico Roberto Martínez parece decidido a apostar por él frente a España. El portero español Unai Simón reconoció públicamente que Ronaldo sigue siendo una amenaza peligrosa pese a no estar en su mejor momento físico.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones en la convocatoria de Portugal. El once proyectado apunta a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes. Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves formarían el centro del campo, con Pedro Neto, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo en ataque.

Luis de la Fuente tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en el caso de España. El once probable sitúa a Unai Simón en portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri, Pedri y Alejandro Baena ocuparían el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo completarían el ataque. Se actualizará la información sobre disponibilidades conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con un balance de 10 goles a favor y 3 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Croacia en el Mundial, con el gol decisivo llegando en el minuto 94. Antes de eso, los lusos igualaron 0-0 con Colombia y 1-1 con RD Congo, lo que refleja cierta dificultad para romper la resistencia de rivales cerrados. La goleada 5-0 ante Uzbekistán fue su actuación más sólida del torneo.

España llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con 9 goles marcados y ninguno encajado en sus cuatro últimas citas. La victoria más reciente fue el 3-0 ante Austria en los dieciseisavos de final. El único punto cedido en este tramo llegó en el empate 0-0 ante Cabo Verde en la fase de grupos. La racha de imbatibilidad defensiva es el dato más llamativo del conjunto de De la Fuente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó en empate a dos goles, en un partido de la UEFA Nations League A disputado el 8 de junio de 2025. Antes de ese resultado, España se impuso 1-0 en Lisboa en septiembre de 2022, mientras que en junio de ese mismo año el duelo en Sevilla acabó 1-1. En los cinco últimos encuentros, cada equipo ha ganado una vez, con tres empates completando el registro, lo que refleja la igualdad que ha caracterizado este enfrentamiento en los últimos años.

Clasificación

España terminó primera en el Grupo H del Mundial 2026, mientras que Portugal concluyó segunda en el Grupo K para clasificarse a los octavos de final.