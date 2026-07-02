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Cómo ver Portugal vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Croacia se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del encuentro. A continuación tienes los canales disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en el Toronto Stadium en un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los partidos más intensos de la fase eliminatoria. La Seleção llega al choque como segunda clasificada del Grupo K, mientras que los Vatreni avanzan desde la segunda plaza del Grupo L.

Roberto Martínez ha construido un Portugal que terminó su fase de grupos invicto, con seis goles a favor y solo uno en contra. La victoria por 5-0 ante Uzbekistán fue su actuación más contundente, aunque el empate sin goles ante Colombia en la última jornada dejó algunas dudas sobre su capacidad goleadora en momentos de mayor exigencia.

Croacia llega con más altibajos. La derrota por 4-2 ante Inglaterra en el debut del torneo generó alarmas, pero Zlatko Dalić supo recomponer el equipo con dos victorias consecutivas, incluida la más reciente ante Ghana por 2-1. Los croatas han demostrado que saben sufrir y reponerse.

El debate en torno a Cristiano Ronaldo ha dominado la semana previa al partido. El capitán portugués no ha marcado en fases eliminatorias de ningún Mundial, y la presión sobre su rendimiento ha dividido a exjugadores y analistas. Martínez, en cambio, ha salido en su defensa con firmeza, insistiendo en que la edad no determina la valía de un futbolista de su nivel.

En el lado croata, Luka Modrić sigue siendo el cerebro del equipo a sus 38 años. El centrocampista del Real Madrid será clave para controlar el tempo del partido y frenar el juego de transición de un Portugal con recursos ofensivos de primer nivel.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y el canal de televisión donde se emitirá.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez no tiene bajas por lesión ni sanción para este partido. El técnico español apunta a un once con Diogo Costa bajo palos; Nuno Mendes, Ruben Dias, João Cancelo y Renato Veiga en defensa; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix en el mediocampo y las bandas; y Cristiano Ronaldo como referencia en ataque.

Zlatko Dalić tampoco registra ausencias confirmadas en la plantilla croata. El equipo proyectado sitúa a Dominik Livakovic en portería, con una defensa formada por Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo y Josip Stanisic. Luka Modrić, Mateo Kovacic y Petar Sucic ocuparían el centro del campo, con Ivan Perisic, Nikola Vlasic y Ante Budimir en las posiciones más avanzadas. La alineación definitiva se confirmará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al partido con un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Colombia el 27 de junio, que selló su clasificación como segunda del Grupo K. La victoria más amplia del período fue el 5-0 ante Uzbekistán, aunque también sumaron un 1-1 ante la RD Congo. En total, la Seleção ha marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

Croacia acumula tres victorias y dos derrotas en su último quinteto de partidos. El triunfo más reciente llegó el 27 de junio ante Ghana por 2-1, mientras que antes habían ganado a Panamá por 0-1 fuera de casa. La derrota más llamativa fue el 4-2 ante Inglaterra en la primera jornada del Mundial, resultado que los obligó a reaccionar. En conjunto, los Vatreni han anotado seis goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-1 en la UEFA Nations League A, disputado en Croacia el 18 de noviembre de 2024. Antes de ese resultado, Portugal había ganado 2-1 en el partido de vuelta de la misma competición en septiembre de 2024. Analizando los últimos cinco duelos, Portugal domina con tres victorias frente a una de Croacia, con un empate, y ha superado a los croatas en el marcador global de forma clara.

Clasificación

Portugal terminó la fase de grupos en segunda posición del Grupo K, mientras que Croacia avanzó también como segunda clasificada del Grupo L.