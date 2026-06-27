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World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Panamá vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Panamá e Inglaterra se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Panamá e Inglaterra se miden este sábado 27 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. Para los panameños es el último partido del torneo. Para los ingleses, una oportunidad de sellar el primer puesto del grupo antes de los dieciseisavos de final.

Thomas Tuchel llega a este partido con cuatro puntos tras dos jornadas, aunque no del todo satisfecho con el rendimiento de su equipo. La victoria 4-2 ante Croacia generó optimismo, pero el empate sin goles ante Ghana dejó dudas sobre la efectividad ofensiva de los Three Lions. Harry Kane fue anulado por la defensa ghanesa y falló una ocasión clara al final del partido, aunque el propio delantero reconoció que fue marcado de cerca durante todo el encuentro.

Jude Bellingham también protagonizó un momento polémico tras el choque ante Ghana, cuando fue captado tapándose la boca al hablar con Jordan Ayew. A pesar de la nueva normativa FIFA que puede sancionar ese gesto con tarjeta roja, el centrocampista del Real Madrid no fue amonestado. Bellingham, en plena forma durante el torneo, también se pronunció sobre la llegada de José Mourinho al banquillo del Madrid.

Panamá, por su parte, cierra el grupo sin puntos tras caer 1-0 ante Ghana y 1-0 ante Croacia. La Marea Roja ha mostrado solidez defensiva y organización táctica, pero le ha faltado acierto en ataque. Thomas Christiansen ha planteado sus partidos con una estructura de 5-4-1 que ha complicado la vida a sus rivales, aunque sin recompensa en el marcador.

El único precedente entre ambas selecciones es el 6-1 con el que Inglaterra aplastó a Panamá en el Mundial de Rusia 2018, un partido en el que Kane firmó su primer hat-trick con la selección. Ocho años después, los panameños buscan escribir una historia diferente en su despedida del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen no ha confirmado el once titular de Panamá para este partido. Tampoco hay lesiones ni sanciones oficialmente registradas en este momento. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Inglaterra, Thomas Tuchel tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. No constan bajas por lesión ni suspensión en los datos disponibles, aunque Tuchel tiene decisiones pendientes en las bandas. Las novedades del equipo se publicarán en cuanto sean confirmadas.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Croacia en el Mundial el 23 de junio. Antes de eso, cayeron 1-0 ante Ghana en la primera jornada del torneo. En amistosos previos al Mundial, empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana. El punto más bajo del ciclo fue la goleada 6-2 encajada ante Brasil en mayo.

Inglaterra presenta una forma más sólida: tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante Ghana el 23 de junio en el Mundial. Antes de ese partido, los Three Lions golearon 4-2 a Croacia en su debut en el torneo. En la fase de preparación, sumaron victorias ante Costa Rica (3-0) y Nueva Zelanda (1-0). Su única derrota en ese período fue el 1-0 ante Japón en marzo. En conjunto, Inglaterra marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente entre Panamá e Inglaterra es el partido disputado el 24 de junio de 2018 en la fase de grupos del Mundial de Rusia, con victoria inglesa por 6-1. Ese encuentro, jugado en Nizhny Novgorod con Inglaterra como equipo local en el marcador, es el único registro disponible entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra ocupa la primera posición y Panamá la cuarta tras las dos primeras jornadas.