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World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

Cómo ver Noruega vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega e Inglaterra se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación se detallan las opciones de emisión en televisión y streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega e Inglaterra se citan en el Miami Stadium este sábado con un puesto en las semifinales del Mundial 2026 en juego. Es un cruce de cuartos de final que enfrenta a dos de las selecciones más en forma del torneo.

Erling Haaland ha sido el protagonista absoluto de la travesía noruega hasta esta fase. El delantero del Manchester City marcó un doblete para eliminar a Brasil en los octavos, después de haber anotado en ambos partidos de la fase de grupos ante Irak y Senegal, y de firmar el gol decisivo contra Costa de Marfil en los dieciseisavos. Su registro en la clasificación, 16 goles en ocho partidos, ya anticipaba lo que estaba por llegar.

Pero Noruega no es solo Haaland. Staale Solbakken ha construido un equipo con solidez colectiva real, capaz de ganar de distintas maneras. Las victorias ante Brasil y Costa de Marfil por 1-2 reflejan a un grupo que sabe sufrir y resolver.

El propio Haaland ha querido quitarse presión de encima antes del partido, señalando que Inglaterra parte como favorita y colocando la responsabilidad en el bando de Tuchel. No es exactamente lo que esperaría escuchar un defensa inglés antes de enfrentarse al mejor delantero del mundo.

Inglaterra llega a Miami tras superar a México 3-2 en octavos, aunque el triunfo dejó algunas sombras. Un virus ha golpeado el campamento de los Three Lions, con Declan Rice ausente en dos sesiones consecutivas de entrenamiento y su participación en serias dudas. Jude Bellingham y Harry Kane siguen siendo las referencias ofensivas de un equipo que ha marcado 11 goles en sus últimos cinco partidos.

Kane atraviesa el mejor momento de su carrera internacional. Las críticas sobre su rendimiento en grandes torneos han quedado en papel mojado. Bellingham, por su parte, sigue actuando al nivel que se espera de un jugador del Real Madrid en una Copa del Mundo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Noruega vs Inglaterra en directo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Staale Solbakken tiene el once prácticamente definido para Noruega, sin lesiones ni sanciones confirmadas en el equipo. El XI proyectado sitúa a Nyland bajo palos, con una línea defensiva formada por Ajer, Wolfe, Ryerson y Heggem. Berge y Patrick Berg forman el doble pivote, con Ødegaard actuando por detrás de un tridente compuesto por Nusa, Haaland y Sørloth.

Thomas Tuchel afronta más incertidumbre con Inglaterra. Declan Rice no ha entrenado en dos días consecutivos por un virus que circula en el campamento, y su presencia el sábado está en duda. Jarell Quansah cumple sanción y no podrá jugar. Jordan Henderson también figura entre los lesionados. El once proyectado apunta a Pickford en portería, con Spence, O'Reilly, Konsa y Burn en defensa, y Bellingham, Anderson, Gordon, Saka y Kane como referencias ofensivas. Se esperan más novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Forma

Noruega llega al duelo con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su única derrota en ese tramo fue ante Francia, que les goleó 4-1 en la fase de grupos. Desde entonces, los noruegos han encadenado triunfos ante Senegal (3-2), Costa de Marfil (1-2) y Brasil (1-2) en octavos. En esos cinco encuentros han marcado 10 goles y encajado 10, aunque sus actuaciones más recientes apuntan a una mayor solidez atrás.

Inglaterra ha sido aún más regular: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El único punto cedido fue el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. Desde entonces, los Three Lions han vencido a Croacia (4-2), Panamá (0-2), RD Congo (2-1) y México (3-2). Han anotado 11 goles en esos cinco partidos y solo han encajado cinco, con un ataque que no da señales de desgaste.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Los antecedentes directos entre ambas selecciones son escasos en los últimos años. El encuentro más reciente fue un amistoso en septiembre de 2014, con victoria de Inglaterra por 1-0. Antes de eso, en mayo de 2012, Noruega recibió a los Three Lions y volvió a caer por 0-1. Inglaterra ha ganado los dos últimos enfrentamientos, aunque ninguno de ellos tuvo carácter competitivo.

Clasificación

En la fase de grupos, Noruega terminó segunda en el Grupo I, mientras que Inglaterra lideró el Grupo L y avanzó como primera clasificada.