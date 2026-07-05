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Cómo ver Mexico vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido México vs Inglaterra se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en streaming o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputa en la noche del domingo 5 de julio (madrugada del lunes en España), con El Tri buscando sellar su pase a cuartos de final ante su afición.

Javier Aguirre llega a este cruce con un balance perfecto: cuatro victorias en cuatro partidos del torneo y sin haber encajado un solo gol. El conjunto mexicano derrotó a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, prolongando una racha defensiva que ya genera admiración a nivel mundial.

Inglaterra, por su parte, llegó al Azteca por la vía más difícil. Los de Thomas Tuchel sufrieron ante la República Democrática del Congo y necesitaron una doble remontada tardía de Harry Kane, que marcó en el minuto 75 y en el 86, para ganar 2-1 y avanzar. El delantero del Bayern lleva cinco goles en el torneo.

El escenario añade otra capa de dificultad para los ingleses. El Azteca se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y la altitud ha sido tema central en la previa. Declan Rice asegura que el estadio es «un estadio más», pero el propio Tuchel reconoció públicamente que las condiciones suponen un reto físico real para su plantilla. Los aficionados mexicanos, además, se congregaron en los aledaños del hotel inglés en la madrugada previa al partido con tambores, trompetas y fuegos artificiales en un intento de alterar el descanso del equipo visitante.

La atención táctica se centra en la posición de Rice. El centrocampista del Arsenal tuvo que jugar de lateral derecho ante el Congo y acabó el partido con molestias en el isquiotibial. Reece James y Jarell Quansah también arrastran problemas físicos, lo que complica la planificación defensiva de Tuchel antes de enfrentarse al pressing vertical de El Tri.

México parte con la ventaja de la localía, la altitud y el empuje de una nación entera. Inglaterra responde con la calidad individual de Jude Bellingham y la capacidad goleadora de un Kane que, en este torneo, ha demostrado que basta una ocasión para cambiar un partido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no tiene bajas confirmadas para este partido y puede alinear su once de gala. El XI proyectado para El Tri es: José Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Thomas Tuchel afronta el partido con más incertidumbre en su bloque defensivo. El once proyectado es: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. No hay bajas ni sanciones confirmadas oficialmente, aunque se espera información adicional más próxima al inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, con 13 goles a favor y solo uno en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante Ecuador el 1 de julio en los dieciseisavos de final. El Tri también goleó 5-1 a Serbia en un amistoso previo al torneo y derrotó a Corea del Sur 1-0 y a Chequia 3-0 en la fase de grupos.

Inglaterra registra cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles marcados y tres encajados. El empate 0-0 ante Ghana en la fase de grupos es el único tropiezo reciente. Los de Tuchel vencieron a Croacia 4-2 en el estreno mundialista y superaron a Panamá 2-0 antes de su sufrida victoria ante el Congo.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los antecedentes entre ambas selecciones en este conjunto de datos se reducen a dos amistosos disputados en Inglaterra. El más reciente fue una victoria inglesa 3-1 el 24 de mayo de 2010, precedida por un 4-0 el 25 de mayo de 2001. En total, Inglaterra ganó los dos encuentros con un marcador agregado de 7-1. Este octavo de final del Mundial 2026 es el primer duelo de carácter competitivo entre ambas selecciones recogido en los datos disponibles.

Clasificación

México terminó primero en el Grupo A del Mundial 2026, mientras que Inglaterra lideró el Grupo L.