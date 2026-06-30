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Cómo ver Mexico vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta a continuación las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Ecuador en el Estadio de la Ciudad de México en el partido de octavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá a Inglaterra o la República Democrática del Congo en la siguiente ronda.

El Tri llega a este partido en un estado de forma sobresaliente. El equipo de Javier Aguirre ganó los tres partidos de la fase de grupos sin encajar un solo gol, y acumula seis victorias consecutivas. La última derrota de México data de finales de 2025.

El joven Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió en el jugador más joven en iniciar un partido de México en un Mundial al saltar al campo frente a la República Checa. Aguirre podría volver a apostar por él, aunque lo más probable es que el delantero del Tijuana arranque desde el banquillo.

Ecuador llegó a esta ronda por la puerta trasera, clasificándose como el cuarto mejor tercero del torneo. Sin embargo, Sebastián Beccacece logró algo que pocos esperaban: su equipo remontó para vencer a Alemania 2-1 en el último partido de grupo, rompiendo una racha de nueve partidos sin ganar ante selecciones europeas.

Moisés Caicedo asumió recientemente el brazalete de capitán tras la sorprendente decisión de Enner Valencia de ceder el liderazgo en pleno torneo. El centrocampista del Chelsea se convierte así en el referente de un Ecuador que afronta solo su segunda eliminatoria de la historia en un Mundial.

Nilson Angulo también es una amenaza real. El extremo del Sunderland ha marcado en tres de sus últimos seis partidos con la selección y puede ser el detonante ofensivo que necesita Ecuador para sorprender al anfitrión.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre puede alinear el siguiente once probable: José Rangel; Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Julián Quiñones, Erik Lira, Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Raúl Jiménez. El cuerpo técnico de El Tri no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se añadirán actualizaciones conforme se confirme información oficial.

Por parte de Ecuador, Sebastián Beccacece dispone del siguiente once proyectado: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Alan Franco; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah; Gonzalo Plata, Enner Valencia. La selección ecuatoriana tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México presenta un registro perfecto en sus últimos cinco partidos: cinco victorias, cero empates, cero derrotas. El Tri goleó a la República Checa 3-0 el 25 de junio, su resultado más reciente, y venció a Corea del Sur 1-0 y a Sudáfrica 2-0 en los partidos anteriores del torneo. En los cinco encuentros, México marcó 11 goles y no encajó ninguno, lo que refleja una solidez defensiva notable. Antes del Mundial, el equipo de Aguirre también goleó a Serbia 5-1 en un amistoso.

Ecuador acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue la más llamativa: un triunfo 2-1 ante Alemania el 25 de junio que selló su clasificación. El único tropiezo llegó ante Costa de Marfil, que ganó 1-0, mientras que el empate sin goles ante Curazao fue el punto más bajo de la fase de grupos. En total, Ecuador marcó seis goles y encajó tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2025 y terminó con empate 1-1 en un partido amistoso. Antes de ese duelo, los dos equipos también igualaron sin goles en la Copa América de julio de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, México acumula dos victorias, Ecuador una y dos partidos han terminado en tablas. México ganó 3-2 en un amistoso de 2019, mientras que Ecuador se impuso por el mismo marcador en 2021.

Clasificación

En la fase de grupos, México terminó líder del Grupo A, mientras que Ecuador concluyó en tercera posición del Grupo E.