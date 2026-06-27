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Cómo ver Jordania vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jordania y Argentina se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en streaming online.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Jordania y Argentina se enfrentan en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Argentina llega como líder del grupo y campeona defensora del título mundial, mientras que Jordania disputa su último partido en su debut histórico en la Copa del Mundo.

La Albiceleste ha completado una fase de grupos impecable bajo las órdenes de Lionel Scaloni, ganando sus dos primeros partidos sin conceder un solo gol. El combinado argentino venció a Austria 2-0 en este mismo escenario hace apenas unos días, consolidando su condición de favorita al título.

Lionel Messi, que celebró su 39 cumpleaños durante el torneo, continúa siendo el jugador más determinante del Mundial. Con cinco goles en el torneo, el capitán argentino lidera la tabla de goleadores y ha dejado a propios y extraños sin palabras con sus actuaciones. A sus 39 años, sigue siendo el mejor jugador del planeta.

Jordania, dirigida por Jamal Sellami, ha competido con dignidad en su primera Copa del Mundo, pero las derrotas ante Austria y Argelia la dejan matemáticamente eliminada. Los jordanos llegan a este partido sin nada que perder y con la ilusión de protagonizar un resultado que quedará grabado en la historia del fútbol de su país.

El equipo del técnico Sellami ha mostrado destellos de calidad a lo largo del torneo, con jugadores como Mousa Tamari y Mahmoud Al Mardi tratando de hacer daño arriba. No obstante, el nivel del rival que tienen enfrente es de otra categoría.

Argentina, por su parte, llega al partido con la clasificación ya en el bolsillo y con la mirada puesta en los octavos de final. Scaloni podría realizar rotaciones en el once, aunque la calidad del plantel albiceleste garantiza un equipo competitivo independientemente de los cambios.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el streaming online y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami tiene previsto alinear a Yazeed Abulaila bajo palos, con una defensa formada por Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab y Mousa Tamari. El centro del campo contará con Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha y Ehsan Haddad, mientras que Nizar Al Rashdan, Mahmoud Al Mardi y Ali Iyad Olwan formarían el ataque. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas en el bando jordano.

Por parte de Argentina, Lionel Scaloni tiene previsto situar a Damián Martínez en la portería, con una línea defensiva compuesta por Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul formarían el centro del campo, mientras que Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nico González actuarían en la delantera. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el equipo albiceleste. Se añadirán más novedades conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega al partido con un registro de cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante Argelia en el Mundial el 23 de junio, y antes cayó 3-1 frente a Austria en la misma competición. Los jordanos también perdieron sus dos amistosos previos al torneo ante Colombia (0-2) y Suiza (1-4), aunque lograron empatar 2-2 ante Nigeria en marzo. En total, han marcado ocho goles y encajado once en ese período.

Argentina presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos. La Albiceleste venció a Austria 2-0 el 22 de junio y a Argelia 3-0 en su debut mundialista. Antes del torneo, ganó a Islandia 3-0, a Honduras 2-0 y goleó a Zambia por 5-0. En ese tramo ha anotado 15 goles y no ha encajado ninguno, encadenando cinco partidos consecutivos con la portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Jordania y Argentina. Este partido del 27 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Arlington será el primero entre ambas selecciones registrado en la base de datos.

Clasificación

En el Grupo J del Mundial, Argentina ocupa la primera posición, mientras que Jordania se sitúa en el cuarto y último lugar de la tabla.