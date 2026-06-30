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Cómo ver Ivory Coast vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y retransmisión en streaming para ver Costa de Marfil vs Noruega en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en el Dallas Stadium de Arlington en los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026, con un puesto en los octavos de final en juego. Los ganadores se medirán a Brasil o Japón en la siguiente ronda.

Los Elefantes llegan a Texas con un impulso real. El equipo de Emerse Fae fue el primero en marcar en sus tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en solo la segunda selección africana en conseguirlo en un Mundial. Cerraron el Grupo E con una victoria por 2-0 ante Curazao, con Nicolas Pepé anotando los dos goles para acallar las dudas sobre su presencia en la convocatoria.

Noruega ha sido uno de los equipos más vistosos del torneo. Sus tres partidos de la fase de grupos produjeron 15 goles, exactamente cinco por encuentro, y Erling Haaland llega a Dallas con cuatro tantos mundialistas en su haber. El delantero del Manchester City se quedó en el banquillo en la derrota por 4-1 ante Francia, una decisión de rotación que el seleccionador Ståle Solbakken tomó con la vista puesta en este partido.

Haaland ha defendido públicamente esa decisión, insistiendo en que el resultado ante Francia no habría cambiado independientemente de quién hubiera jugado. Con el equipo descansado y recuperado, Noruega buscará que su talismán lidere el camino hacia los octavos de final.

Uno de los duelos más atractivos del partido se disputará en las bandas. El extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años y jugador del RB Leipzig, que despierta el interés de varios de los grandes clubes europeos, se medirá a su compañero de equipo Antonio Nusa en el flanco derecho noruego. Su confrontación podría definir el partido.

Ambos equipos terminaron segundos en sus respectivos grupos, Costa de Marfil en el Grupo E y Noruega en el Grupo I, y los separan solo dos puestos en el ranking mundial. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, tiene previsto alinear a Yahia Fofana bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Guela Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Ghislain Konan. Ibrahim Sangaré y Franck Kessié actuarán como pivotes en el centro del campo junto a Christ Inao Oulai, mientras que Amad Diallo y Nicolas Pepé aportarán amplitud en ataque y Yan Diomande liderará la delantera. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción para los Elefantes.

El seleccionador noruego Ståle Solbakken tiene previsto recuperar a sus mejores hombres tras la amplia rotación ante Francia. Orjan Nyland ocupa la portería, con Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe en defensa. Patrick Berg y Sander Berge ejercerán de centrocampistas junto a Martin Odegaard, mientras que Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth formarán el ataque. Tampoco hay lesiones ni sanciones confirmadas en el bando noruego, aunque la información se actualizará si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega a este partido habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, con Pepé como protagonista con un doblete. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Alemania y vencieron 1-0 a Ecuador en el partido inaugural del torneo. Los amistosos previos al torneo depararon un triunfo por 2-1 ante Francia y una victoria por 1-0 frente a Escocia.

Noruega ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante Francia, un partido en el que Solbakken reservó a Haaland, Odegaard y Nusa. Antes de eso, ganaron a Senegal por 3-2 y a Irak por 4-1 en sus anteriores citas mundialistas. Un empate a 1 ante Marruecos y una victoria por 3-1 sobre Suecia en los amistosos previos completan los cinco partidos. Noruega marcó 12 goles en ese período y encajó nueve, con una producción ofensiva entre las más altas de los equipos que siguen en competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Noruega en el conjunto de datos disponible. Este partido podría representar el primer encuentro competitivo entre ambas selecciones en la fase final de un Mundial.

Clasificación

Costa de Marfil terminó segunda en el Grupo E del Mundial, mientras que Noruega acabó segunda en el Grupo I, lo que ha propiciado este cruce de dieciseisavos de final en Dallas.