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Cómo ver Inglaterra vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de streaming en directo para ver Inglaterra vs RD Congo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, con una plaza en los cuartos de final en juego.

Thomas Tuchel llega a la fase eliminatoria habiendo terminado primero en el Grupo L con siete puntos. Los Three Lions arrancaron el torneo con una victoria contundente ante Croacia por 4-2, empataron sin goles frente a Ghana y cerraron la fase de grupos con un triunfo por 2-0 ante Panamá.

Jude Bellingham ha sido la figura más destacada de Inglaterra en este Mundial. El centrocampista del Real Madrid completó ante Panamá un partido casi perfecto: el mayor número de pases clave, más regates completados, más entradas, un gol y una asistencia en apenas 70 minutos sobre el césped.

Declan Rice, por su parte, se perfila para regresar al once titular tras perderse el último partido de la fase de grupos por un problema en el gemelo. Su presencia en el centro del campo es determinante para el esquema de Tuchel, y el propio jugador ha transmitido plena confianza en el grupo de cara a los momentos decisivos del torneo.

La RD Congo escribe historia al disputar por primera vez una fase eliminatoria en un Mundial. Sébastien Desabre construyó un equipo sólido que remontó ante Uzbekistán para ganar 3-1 en el último partido de grupo, con Yoane Wissa como gran referencia ofensiva tras marcar tres de los cuatro goles congoleños en la fase de grupos.

Los Leopardos no son un rival sencillo. Con Chancel Mbemba como eje defensivo y nombres conocidos de la Premier League como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku en la zaga, Desabre ha formado un bloque difícil de desarticular.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora exacta del saque inicial.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel cuenta con un once proyectado formado por Jordan Pickford bajo palos; Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly y Djed Spence en defensa; Elliot Anderson y Declan Rice en el centro del campo; y Marcus Rashford, Jude Bellingham y Bukayo Saka por detrás de Harry Kane. No se han registrado bajas por lesión ni por sanción en el bando inglés, aunque se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Sébastien Desabre dispone de su once habitual con Lionel Mpasi-Nzau en portería y una línea defensiva compuesta por Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba y Masuaku. Brian Cipenga y Samuel Moutoussamy forman el doble pivote, con Nathanael Mbuku y Noah Sadiki en las bandas y la dupla Bakambu-Wissa arriba. Tampoco hay lesiones ni sanciones confirmadas en el lado congoleño.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 ante Panamá en la fase de grupos del Mundial, y también se impusieron por 4-2 a Croacia en el debut del torneo. El único punto cedido llegó en el empate sin goles frente a Ghana. En ese tramo de cinco partidos, los ingleses marcaron diez goles y encajaron dos.

La RD Congo acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco citas. El resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante Uzbekistán, que les dio el pase a octavos. Antes empataron 1-1 con Portugal y cayeron 1-0 ante Colombia en el Mundial. En los amistosos previos al torneo perdieron 2-1 ante Chile y empataron 0-0 con Dinamarca. En ese periodo anotaron cinco goles y recibieron cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en el conjunto de registros disponibles. Este partido podría representar el primer cruce entre ambas selecciones en una fase eliminatoria de un gran torneo.

Clasificación

Inglaterra terminó primera en el Grupo L, mientras que la RD Congo accedió a los octavos de final como tercera clasificada del Grupo K.