Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

Cómo ver Inglaterra vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de varias plataformas en España. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir la semifinal del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Argentina se enfrentan en el Atlanta Stadium en una semifinal del Mundial 2026 que nadie quería perderse. Los campeones del mundo llegan desde Sudamérica dispuestos a defender su corona, mientras que la selección de Thomas Tuchel busca alcanzar su primera final desde 1966.

Argentina viene de eliminar a Suiza en cuartos de final con una actuación sólida liderada por Lionel Messi, quien reconoció que jugar contra Inglaterra será algo especial para él a título personal, ya que nunca antes había medido fuerzas con los ingleses en sus más de 200 internacionalidades con la Albiceleste.

Por el lado inglés, Jude Bellingham sigue siendo el gran protagonista del torneo. El centrocampista del Real Madrid marcó los dos goles ante Noruega en cuartos, incluido el tanto en la prórroga que selló el pase a las semifinales, y acumula seis dianas en lo que va de competición.

Sin embargo, el ambiente en el vestuario inglés no ha estado exento de tensión. Harry Kane salió al paso de los rumores sobre una supuesta división interna en el grupo, asegurando que el equipo está completamente unido pese a los titulares generados tras las declaraciones de Bellingham sobre las críticas de Tuchel tras el partido ante Noruega.

Nico O'Reilly, uno de los jóvenes del equipo, describió la posibilidad de enfrentarse a Messi como una oportunidad única en la vida, aunque el portero Jordan Pickford advirtió que Inglaterra no puede obsesionarse únicamente con frenar al capitán argentino.

El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, designado oficialmente por la FIFA para dirigir este choque en Atlanta. Además, la FIFA tuvo que hacer una excepción a sus estrictas normas de imagen comercial al no poder ocultar el logotipo de Mercedes-Benz en el estadio por razones de ingeniería estructural.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades sobre ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel tiene prácticamente el equipo al completo para esta semifinal. Jordan Henderson se encuentra en la lista de bajas por lesión, mientras que Jarell Quansah no podrá participar por sanción. El XI probable del seleccionador alemán contempla a Jordan Pickford bajo palos; John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly y Ezri Konsa en defensa; Jude Bellingham, Declan Rice y Elliot Anderson en el centro del campo; y Anthony Gordon, Bukayo Saka y Harry Kane en ataque.

Lionel Scaloni, por su parte, llega a Atlanta sin ningún jugador lesionado ni sancionado confirmado. El técnico argentino cuenta con toda su plantilla disponible y apunta a alinear a Damián Martínez en portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo; y Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez en la línea ofensiva. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega a esta semifinal con cuatro victorias consecutivas y un empate en sus últimos cinco partidos del Mundial, con un balance de 4V-1E-0D. Los ingleses ganaron sus tres partidos de grupo ante Ghana (0-0), Panamá (0-2) y República Democrática del Congo (2-1), luego superaron a México (2-3) en octavos y despacharon a Noruega (1-2) en cuartos. En total, han marcado ocho goles y encajado tres en este tramo del torneo.

Argentina presenta una racha inmaculada: cinco victorias en cinco partidos, con un balance de 5V-0E-0D. La Albiceleste arrancó el torneo superando a Austria (2-0) y Jordania (1-3), luego pasó apuros ante Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2) antes de imponerse a Suiza (3-1) en cuartos. Han anotado doce goles y recibido ocho, lo que refleja un equipo con mucho poder ofensivo pero con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponible fue un amistoso en noviembre de 2005, con victoria inglesa por 2-3. Antes de ese duelo, Argentina se impuso a Inglaterra por 0-1 en el Mundial de 2002, en un partido disputado el 7 de junio de ese año. El tercer antecedente registrado es un empate sin goles en un amistoso celebrado en febrero de 2000 en territorio inglés. En los tres encuentros disponibles, Argentina suma una victoria, Inglaterra una victoria y hay un empate.

Clasificación

Argentina terminó primera del Grupo J de la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra lo hizo como líder del Grupo L.