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Cómo ver Holanda vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Marruecos se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Marruecos se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey, con un billete para los cuartos de final en juego. Los Países Bajos llegan como ganadores del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas superaron el Grupo C para plantarse en la ronda eliminatoria.

Ronald Koeman ya ha puesto el foco en el rival. El seleccionador neerlandés ha señalado públicamente a Achraf Hakimi como la amenaza principal del conjunto marroquí, y ha advertido a sus jugadores de que el choque será de una intensidad extrema. El lateral del Paris Saint-Germain es capaz de desequilibrar por sí solo en cualquier momento del partido.

Marruecos, por su parte, llega con una plantilla cargada de talento europeo. Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Azzedine Ounahi forman un centro del campo con calidad técnica sobrada para hacerle daño a cualquier defensa. Mohamed Ouahbi ha construido un equipo difícil de batir y peligroso en la transición.

Holanda completó la fase de grupos con autoridad. La goleada 5-1 ante Suecia fue la actuación más contundente del torneo para los neerlandeses, con Cody Gakpo como hilo conductor del juego ofensivo y Denzel Dumfries generando peligro constante por el carril derecho.

Los dos equipos se conocen bien el terreno competitivo. Marruecos demostró en el Mundial de 2022 que puede competir contra cualquiera, y su empate ante Brasil en la fase de grupos de este torneo confirma que no han bajado el nivel. Holanda sabe que no puede permitirse ningún relajamiento.

Para saber cómo y dónde seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV, live stream y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman tiene previsto alinear a Bart Verbruggen bajo palos, con una defensa formada por Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven. Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch conformarían el centro del campo, mientras que Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo completarían el once proyectado. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo neerlandés.

En el bando marroquí, Mohamed Ouahbi apunta a un once con Yassine Bounou en portería y una línea defensiva compuesta por Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop y Noussair Mazraoui. Brahim Díaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui y Bilal El Khannouss formarían el mediocampo, con Azzedine Ounahi e Ismael Saibari más avanzados. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en la selección marroquí. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-3 ante Túnez en el Mundial el 25 de junio, tras la contundente goleada 5-1 sobre Suecia el 20 de junio. Antes del torneo, los neerlandeses vencieron a Uzbekistán 2-1 en un amistoso y perdieron 0-1 ante Argelia. El balance ofensivo es sólido: 11 goles marcados y seis encajados en esos cinco partidos.

Marruecos también llega con buen ritmo. Los Leones del Atlas acumulan tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin ninguna derrota. Su partido más reciente fue un 4-2 ante Haití en el Mundial el 24 de junio, y antes de eso superaron a Escocia 0-1 el 19 de junio. El empate 1-1 ante Brasil el 13 de junio es el resultado más destacado de su preparación para esta fase. Marruecos ha marcado 11 goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

HOL Último partidos MAR 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Marruecos 1 - 2 Holanda 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 31 de mayo de 2017, con Marruecos como equipo local, que terminó con victoria neerlandesa por 1-2. Con un solo encuentro en el historial, no es posible extraer patrones del cara a cara entre estos dos equipos.

Clasificación

En la tabla del Mundial, Holanda finalizó como líder del Grupo F, mientras que Marruecos terminó en segunda posición del Grupo C.