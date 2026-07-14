Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Semifinales Dallas Stadium

Cómo ver Francia vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE y TVE La 1 en España, además de Fubo para quienes prefieran el streaming. Las opciones de canal de TV y retransmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y España se enfrentan este martes en el Dallas Stadium de Arlington en la primera semifinal del Mundial 2026, con un lugar en la gran final del domingo en juego.

Francia llega al partido sin haber encajado un solo gol en toda la fase eliminatoria. El equipo de Didier Deschamps ha ganado sus seis partidos en el torneo, anotando 16 goles, con Kylian Mbappé como figura central de todo lo que hacen Los Bleus.

España ha construido su camino con igual convicción. La selección de Luis de la Fuente superó a Austria, Portugal y Bélgica en la fase eliminatoria, concediendo apenas un gol en esos tres partidos. La Roja llega a Dallas con una solidez defensiva que pocos equipos han igualado en este Mundial.

La batalla psicológica ya ha comenzado. Lamine Yamal afirmó que Francia debería tener miedo de España, mientras que el capitán Rodri pidió a su joven compañero que controle su ansiedad y se centre en el rendimiento. Desde el lado francés, Ibrahima Konaté respondió que Les Bleus no caerán en esa trampa.

Para Mbappé, este partido tiene una carga especial. El delantero del Real Madrid, con 27 años, atravesó una temporada de club turbulenta y llega a Dallas con la urgencia de rendir en el escenario más grande del fútbol mundial.

En el bando español, la asociación entre Pedro Porro y Lamine Yamal en la banda derecha ha sido uno de los vínculos más peligrosos del torneo. Porro, quien comenzó el Mundial en el banquillo, se ha consolidado como titular indiscutible y será clave en las aspiraciones ofensivas de La Roja.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Francia vs España en directo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no tiene previsto realizar cambios en el once inicial. Mike Maignan defenderá la portería, con Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne formando la línea defensiva. Adrien Rabiot y Manu Kone actuarán como pivotes en el centro del campo, con Michael Olise, Desire Doue y Ousmane Dembele apoyando a Kylian Mbappé en ataque. Francia no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Luis de la Fuente también dispone de toda la plantilla disponible. El once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri y Pedri formarán la pareja de mediocentros, con Dani Olmo, Alejandro Baena y Lamine Yamal como apoyo ofensivo a Mikel Oyarzabal. España tampoco tiene lesionados ni sancionados confirmados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega a la semifinal con cinco victorias consecutivas, todas en este Mundial. Su último partido fue un triunfo por 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, con goles de Mbappé y Dembele. Antes de eso, eliminaron a Paraguay por 1-0 en octavos y golearon a Suecia por 3-0 en la fase de grupos. En esos cinco partidos, Los Bleus anotaron 13 goles y encajaron solo uno, firmando cuatro porterías a cero.

España también suma cinco victorias seguidas en el torneo. El partido más reciente fue un ajustado 2-1 ante Bélgica en cuartos, el único encuentro en que La Roja concedió un gol en la fase eliminatoria. Previamente, derrotaron a Portugal por 1-0, golearon a Austria por 3-0 y vencieron a Arabia Saudí por 4-0 en la fase de grupos. España ha marcado 11 goles en esos cinco partidos y ha mantenido tres porterías a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se saldó con una victoria española por 5-4 en la final de la UEFA Nations League, disputada el 5 de junio de 2025. Antes de eso, España eliminó a Francia por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, mientras que Francia se impuso por 2-1 en la final de la Nations League de 2021. En los últimos cinco enfrentamientos, España acumula tres victorias por dos de Francia, con un total de 16 goles entre ambos equipos.

Clasificación

España terminó como líder del Grupo H del Mundial 2026, mientras que Francia se clasificó como primera del Grupo I.