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Cómo ver España vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

España vs Austria se puede seguir en directo a través de varias plataformas en España. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para este partido del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Austria se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California. Luis de la Fuente lleva a La Roja a la fase eliminatoria como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, con el objetivo de ir más allá del título que conquistaron en Sudáfrica en 2010.

España completó la fase de grupos sin encajar un solo gol. La goleada 4-0 ante Arabia Saudí y el triunfo 1-0 frente a Uruguay, con gol de Alejandro Baena, marcaron el ritmo de un equipo que combina la cohesión del bloque del FC Barcelona con una calidad individual que pocos rivales pueden igualar. El empate 0-0 ante Cabo Verde fue el único tropiezo, aunque no llegó a manchar un rendimiento global muy convincente.

Lamine Yamal ha sido la figura más llamativa de la fase de grupos. El joven del Barça ha confirmado que está listo para jugar los 90 minutos en la eliminatoria, después de que su carga de minutos fuera administrada con cautela durante la primera ronda. Su compañero Gavi lo ha calificado como el mejor jugador del mundo después de Messi, y el propio Yamal ha declarado con total convicción que ganará el Mundial.

Austria llegó a este punto por un camino mucho más accidentado. La derrota 2-0 ante Argentina y el dramático empate 3-3 ante Argelia, sellado con el gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 94, los clasificaron como segundos del Grupo J. Es su primera presencia en una fase eliminatoria del Mundial desde 1954, un hito histórico para el fútbol austriaco.

Ralf Rangnick confía en la experiencia de sus veteranos para dar la sorpresa. Marcel Sabitzer, que alcanzó los 100 partidos internacionales ante Argentina, es el motor del equipo, mientras que Marko Arnautovic aporta 134 internacionalidades a una delantera con hambre de protagonismo.

El ganador de este duelo se medirá en los octavos de final a Portugal o Croacia. Para España, es otro escalón hacia el título. Para Austria, sería el resultado más importante de toda una generación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver España vs Austria en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no podrá contar con Nico Williams, Yeremy Pino ni Víctor Muñoz, todos ellos bajas por lesión. El once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marcos Llorente. Rodri, Pedri y Mikel Merino ocuparán el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alejandro Baena formarán el ataque. Yamal ha confirmado que está en condiciones de jugar desde el inicio y completar los 90 minutos.

Ralf Rangnick no tiene lesionados ni sancionados que reportar. Alexander Schlager defenderá la portería austriaca, con Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene en la línea defensiva. Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer y Xaver Schlager conformarán el mediocampo, con Nicolas Seiwald y Marko Arnautovic completando el once previsto.

Forma

España llega a este partido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante Uruguay en la fase de grupos del Mundial, y antes de eso firmaron una contundente goleada 4-0 ante Arabia Saudí. En total, La Roja ha marcado nueve goles y encajado dos en ese período, con dos porterías a cero que reflejan su solidez defensiva.

Austria suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue el agónico 3-3 ante Argelia, con el que sellaron su pase a la siguiente ronda. Antes habían caído 2-0 ante Argentina, pero se habían impuesto 3-1 a Jordania. Sus dos victorias en amistosos, 1-0 ante Túnez y 1-0 ante Corea del Sur, completan una racha que demuestra su capacidad para sacar resultados en situaciones exigentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en un amistoso en noviembre de 2009, con España venciendo 5-1 en Viena. Antes de ese duelo, La Roja se impuso 4-0 a Austria en un partido de clasificación para el Mundial en septiembre de 2001. El único empate en los tres encuentros registrados fue el 1-1 en Viena en octubre de 2000, también durante esa misma campaña clasificatoria. España ha ganado dos veces y empatado una, con un global de diez goles a favor por tres en contra.

Clasificación

España terminó primera en el Grupo H del Mundial 2026, mientras que Austria se clasificó como segunda del Grupo J.