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Cómo ver Egipto vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Egipto e Irán se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming en directo disponibles para este partido.

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Egipto e Irán se miden en la Jornada 3 del Grupo G del Mundial 2026, con el pase a los octavos de final en juego para ambas selecciones. El encuentro se disputará en el Seattle Stadium, un escenario que puede marcar el destino de dos naciones con objetivos muy distintos pero igual de urgentes.

Egipto llega como líder del grupo con cuatro puntos, respaldado por una victoria histórica: la primera de los Faraones en la historia de un Mundial. El triunfo 3-1 ante Nueva Zelanda en Vancouver, con Mohamed Salah anotando y asistiendo tras remontar un marcador adverso, dejó a Hossam Hassan con una plantilla entera y con la confianza por las nubes.

Irán, por su parte, suma dos puntos tras empatar 0-0 con Bélgica en Los Ángeles en la Jornada 2. La actuación de los de Amir Ghalenoei generó admiración por su solidez defensiva, aunque Team Melli todavía no ha marcado en sus dos apariciones mundialistas y necesita ganar para asegurarse el pase sin depender de otros resultados.

Las cuentas son claras. Una victoria egipcia les corona como primeros del grupo. Un triunfo iraní les catapulta a los octavos con el máximo impulso. Un empate deja a Egipto clasificado pero obliga a Irán a mirar el marcador del partido entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Salah sigue siendo el referente ofensivo de los Faraones. La zaga iraní, con Shoja Khalilzadeh como ancla central y Alireza Beiranvand bajo palos, tendrá que exhibir su mejor versión para frenarle. En el otro extremo, Mehdi Taremi busca romper el silencio goleador de su selección en este torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Egipto vs Irán en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Hossam Hassan presenta un once inicial proyectado con Mostafa Ahmed Shobeir bajo palos, una defensa formada por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh y Rami Rabia, y una línea de mediocampo y ataque compuesta por Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour y Mostafa Ziko, con Omar Marmoush como referencia ofensiva. La única baja confirmada para los Faraones es Hossam Abdelmaguid por lesión, sin sancionados en el equipo.

Amir Ghalenoei dispone de toda su plantilla disponible para este partido, sin lesiones ni sanciones reportadas. El once proyectado sitúa a Alireza Beiranvand en portería, con una defensa de Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani y Shoja Khalilzadeh, un centro del campo con Ali Nemati, Saeid Ezatolahi y Alireza Jahanbakhsh, y un tridente ofensivo formado por Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 H. Abdelmaguid Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Egipto acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante Nueva Zelanda el 22 de junio, su primer triunfo en la historia de los Mundiales, con Salah como protagonista. Antes de eso, empataron 1-1 con Bélgica en el debut mundialista y cayeron 2-1 ante Brasil en un amistoso de junio. Los Faraones también ganaron a Rusia 1-0 en mayo y empataron 0-0 con España en marzo, sumando seis goles anotados y cuatro encajados en ese tramo.

Irán llega invicto en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias y tres empates. El resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Bélgica el 21 de junio, precedido por otro empate 2-2 con Nueva Zelanda en su debut mundialista el 16 de junio. En los amistosos previos al torneo, Team Melli goleó a Costa Rica 5-0, venció a Gambia 3-1 y a Mali 2-0, anotando siete goles y encajando tres en ese período de cinco partidos. Sin embargo, los iraníes aún no han marcado en sus dos apariciones en este Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos entre Egipto e Irán. Los registros históricos oficiales de este duelo se actualizarán cuando la información esté disponible.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo G, Egipto ocupa la primera posición mientras que Irán se sitúa segundo antes de esta última jornada de la fase de grupos.