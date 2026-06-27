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Cómo ver Croacia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en línea disponibles para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Philadelphia Stadium en el cierre del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, con un lugar en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Zlatko Dalic lleva a los Vatreni a Filadelfia con tres puntos y la obligación de ganar. Tras caer 4-2 ante Inglaterra en su debut, Croacia se rehízo con una victoria por 1-0 sobre Panamá el 23 de junio, aunque su situación en el grupo sigue siendo precaria.

Luka Modric y sus compañeros saben que solo el triunfo les garantiza el control total de su destino en el torneo. Un empate podría no ser suficiente, y el margen de error ha desaparecido por completo.

Ghana llega en mejor posición. Carlos Queiroz ha construido un equipo sólido que no ha encajado un solo gol en dos partidos: venció 1-0 a Panamá y empató sin goles con Inglaterra en Foxborough. Con cuatro puntos, los Black Stars solo necesitan evitar la derrota para avanzar.

El técnico portugués salió furioso tras el duelo ante los ingleses, convencido de que el VAR ignoró un penalti y una expulsión claros. Esagosalgosl- rabia puede servir de combustible para un equipo que ya demostró ser capaz de neutralizar a rivales de mayor renombre.

Jordan Ayew, Iñaki Williams y Antoine Semenyo forman una línea ofensiva disciplinada y peligrosa en el contragolpe. Si el mediocampo croata no encuentra las respuestas, la noche puede complicarse mucho para Dalic.

A continuación, todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Zlatko Dalic presenta un once probable con Dominik Livakovic bajo palos y una defensa formada por Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol y Marin Pongracic. Mateo Kovacic e Ivan Perisic acompañan a Martin Baturina y Marco Pasalic en el centro del campo, con Luka Modric en su rol habitual y Petar Musa como referencia en ataque. Croacia no registra lesionados ni sancionados de cara a este partido.

Carlos Queiroz alinea a Benjamin Asare en portería, con Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah y Marvin Senaya en la línea defensiva. Kwasi Sibo y Thomas Partey forman la medular, mientras Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams y Antoine Semenyo dan amplitud al ataque, con Jordan Ayew como delantero centro. Ghana tampoco tiene bajas por lesión ni suspensión en estos momentos, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Croacia llega a este partido con un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Panamá en el Mundial el 23 de junio, que llegó tras la derrota por 4-2 frente a Inglaterra en el debut del torneo. En los amistosos previos al campeonato, los Vatreni ganaron 2-1 a Eslovenia pero cayeron ante Bélgica (0-2) y Brasil (1-3).

Ghana presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su duelo más reciente fue el empate sin goles ante Inglaterra el 23 de junio, resultado que siguió al triunfo 1-0 sobre Panamá en su debut mundialista. Los Black Stars no han encajado ningún gol en los dos partidos del torneo. En amistosos anteriores empataron 1-1 con Gales, pero perdieron 0-2 ante México y 1-2 ante Alemania.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Croacia y Ghana en el conjunto de datos actual.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Croacia ocupa la tercera posición y Ghana la segunda antes de este último partido de la fase de grupos.