Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Colombia vs Portugal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026 podrá seguirse a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Colombia y Portugal se miden este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, con el liderato del grupo en juego entre dos selecciones que llegan invictas a la última jornada.

Los Cafeteros han sido uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Con dos victorias consecutivas, Colombia llega con plena confianza y la intención de terminar la fase de grupos sin conocer la derrota.

Portugal, por su parte, viene de un golpe de autoridad. Tras el empate ante la República Democrática del Congo en el debut, la Seleção respondió con una goleada por 5-0 ante Uzbekistán, partido en el que Cristiano Ronaldo hizo historia al marcar en su sexto Mundial y callar a sus críticos de un plumazo.

Bruno Fernandes reconoció el alivio que supuso ver a su capitán encontrar el gol, subrayando que Ronaldo sigue siendo el referente absoluto de la selección portuguesa cuando más se le necesita. Con un punto le basta a Portugal para pasar de ronda, pero Roberto Martínez no viajará a Miami a especular.

Néstor Lorenzo ha construido un equipo difícil de batir, con James Rodríguez como cerebro creativo y Luis Díaz como la amenaza más peligrosa en ataque. Colombia no ha encajado un gol en el Mundial y no tiene intención de romper esa racha ahora.

El duelo en Miami promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Dos selecciones con ambición, talento y algo que demostrar se verán las caras en un escenario que ya acogió la Final de la Copa América 2024.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo no tiene bajas confirmadas para este partido y apunta a un once con Camilo Vargas bajo palos, una defensa formada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, y Jefferson Lerma como ancla en el centro del campo. Jhon Arias, Gustavo Puerta y James Rodríguez completarían el mediocampo, con Luis Díaz y Luiz Suárez en ataque.

Roberto Martínez tampoco registra lesionados ni sancionados en su convocatoria. El técnico belga alinearía a Diogo Costa en portería, con Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo en defensa. Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha formarían el centro del campo, mientras que Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo serían los elegidos en el frente de ataque. Se actualizará la información si hay novedades antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros y una derrota. En el Mundial han ganado los dos partidos disputados: 1-0 ante la República Democrática del Congo y 1-3 frente a Uzbekistán. En los amistosos previos al torneo vencieron a Jordania por 2-0 y a Costa Rica por 3-1, con la única nota negativa siendo la derrota ante Francia por 3-1 en marzo.

Portugal acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. En el Mundial sumaron un empate ante la República Democrática del Congo (1-1) antes de golear a Uzbekistán por 5-0. En los amistosos de preparación ganaron a Nigeria (2-1), Chile (2-1) y Estados Unidos (0-2). La Seleção ha marcado diez goles en sus últimos cinco encuentros, con la goleada ante Uzbekistán como muestra más reciente de su potencial ofensivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Colombia y Portugal no están disponibles en el registro de los últimos cinco partidos. Se actualizará esta sección en cuanto se disponga de información sobre duelos previos entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial, Colombia ocupa el primer puesto y Portugal el segundo antes de la última jornada.