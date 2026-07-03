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Cómo ver Colombia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Colombia vs Ghana en directo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y Ghana se enfrentan en el Kansas City Stadium en los Octavos de Final del Mundial FIFA 2026, con un lugar en los Octavos de Final en juego para ambas selecciones.

Néstor Lorenzo llega a este partido con Los Cafeteros en el mejor momento posible. Colombia terminó primero en el Grupo K con siete puntos, incluyendo victorias sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo, antes de igualar sin goles ante Portugal en un duelo que consolidó su liderato del grupo.

Ghana llegó a esta instancia por una ruta más accidentada. Carlos Queiroz condujo a los Black Stars como uno de los mejores terceros del Grupo L, acumulando cuatro puntos gracias a un empate disciplinado frente a Inglaterra y una victoria vital por 1-0 sobre Panamá. La derrota por 2-1 ante Croacia en la última jornada no les privó del pasaje a la siguiente ronda.

James Rodríguez es el eje creativo de Colombia. El capitán cafetero, quien intercambió palabras cálidas con su excompañero del Real Madrid Cristiano Ronaldo tras el empate ante Portugal, llega a este duelo como el cerebro de un equipo que sabe perfectamente lo que quiere.

Para Ghana, todo pasa por Thomas Partey en el mediocampo y por la capacidad de Jordan Ayew de generar peligro en ataque. Antoine Semenyo, recuperado de un problema en el tobillo, apunta a ser titular y representa una amenaza directa al contragolpe.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Colombia vs Ghana en directo, el canal de televisión, las opciones de transmisión en vivo y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Colombia no registra bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido. Néstor Lorenzo tiene previsto alinear el siguiente once: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.

Ghana tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado por Carlos Queiroz es: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega a los Octavos de Final con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Portugal el 27 de junio, que les aseguró el primer puesto del Grupo K. Antes de eso, ganaron 1-0 a la República Democrática del Congo y se impusieron 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. Los dos amistosos previos al torneo también acabaron en victoria: 2-0 ante Jordania y 3-1 frente a Costa Rica. En esos cinco partidos, Colombia marcó seis goles y no encajó ninguno.

Ghana presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. La más reciente fue la caída por 2-1 ante Croacia el 27 de junio, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de eso, igualaron 0-0 con Inglaterra y abrieron su Mundial con un triunfo 1-0 sobre Panamá. En amistosos, empataron 1-1 con Gales y perdieron 2-0 ante México. Los Black Stars anotaron tres goles y encajaron cuatro en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes recientes entre Colombia y Ghana. Este partido marca el primer encuentro entre ambas selecciones, una cita intercontinental sin historial previo en grandes torneos que añade una capa extra de incertidumbre a este duelo de Octavos de Final.

Clasificación

Colombia concluyó la fase de grupos en el primer puesto del Grupo K. Ghana avanzó desde el Grupo L como uno de los mejores terceros clasificados, ocupando la tercera posición en dicha llave.