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Cómo ver Canadá vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Marruecos se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

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Canadá y Marruecos se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, en un partido que define el límite histórico de ambas selecciones en esta competición.

Jesse Marsch lidera a una selección canadiense que ha escrito historia al superar por primera vez en su historia la fase de grupos de un Mundial masculino. Su paso a la ronda de 16 llegó gracias al gol de Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento ante Sudáfrica, un tanto que desató la euforia de todo un país.

Marruecos llega a este partido como una de las selecciones más temidas del torneo. Los Leones del Atlas superaron a Países Bajos en los penaltis tras empatar a uno en el tiempo reglamentario, con Issa Diop igualando el marcador en el minuto 91 para forzar la prórroga. Ganaron 3-2 en la tanda y dejaron fuera a uno de los favoritos del campeonato.

El técnico canadiense no ha ocultado el respeto que le genera el rival. Marsch describió la preparación para este partido como una "pesadilla horrible y sangrienta", reconociendo que Marruecos es un equipo capaz de doblegar a cualquiera con su solidez defensiva y su capacidad de golpear en el momento exacto.

Ismail Saibari, pieza clave del ataque marroquí, firmó tres goles en la fase de grupos y ya ha cerrado su fichaje por el Bayern de Múnich. Enfrente, Jonathan David busca añadir más goles a su cuenta tras su hat-trick ante Catar, mientras Canadá espera poder contar con Alphonso Davies, que aún no ha jugado un solo minuto en el torneo por lesión.

Dos selecciones con hambre de avanzar, un partido sin margen de error. A continuación, toda la información sobre cómo ver el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, presenta una alineación probable con Maxime Crepeau bajo palos; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito y Richie Laryea en defensa; Nathan Saliba, Liam Millar, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio en el centro del campo; y Jonathan David junto a Tani Oluwaseyi en ataque. No hay bajas confirmadas en la lista oficial, aunque la presencia de Alphonso Davies sigue siendo una incógnita tras su lesión. El centrocampista Ismael Kone, que se rompió la pierna ante Catar, tampoco estará disponible.

Marruecos, con Mohamed Ouahbi en el banquillo, alinearía previsiblemente a Yassine Bounou en portería; Issa Diop, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui y Chadi Riad en defensa; Ayyoub Bouaddi y Neil El Aynaoui como pivotes; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Brahim Diaz en mediapunta; e Ismael Saibari como referencia ofensiva. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para los Leones del Atlas. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Sudáfrica el 28 de junio, con el tanto decisivo de Eustáquio en el descuento. Antes de ese partido, cayeron 2-1 ante Suiza en la última jornada del grupo, aunque ya tenían asegurada la clasificación. Su mejor resultado del torneo fue el contundente 6-0 ante Catar, con hat-trick de Jonathan David incluido.

Marruecos no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros, con tres victorias y dos empates. Su partido más reciente fue el empate 1-1 con Países Bajos el 30 de junio, clasificándose tras ganar en los penaltis. En la fase de grupos vencieron a Haití 4-2 y a Escocia 1-0, y empataron a uno con Brasil. Han marcado ocho goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Últimos partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Canadá 1 - 2 Marruecos

Marruecos 4 - 0 Canadá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022, en la fase de grupos del Mundial de Catar, con victoria marroquí por 2-1. El único otro precedente registrado es un amistoso disputado el 11 de octubre de 2016, en el que Marruecos ganó 4-0 como local. Marruecos mantiene un balance perfecto de dos victorias en dos enfrentamientos.

Clasificación

Canadá terminó segunda en el Grupo B del Mundial, mientras que Marruecos se clasificó como segunda del Grupo C.