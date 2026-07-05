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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Noruega se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales y plataformas disponibles para seguir la retransmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Noruega se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La Canarinha, cinco veces campeona del mundo, busca mantener vivo su sueño de levantar la copa por primera vez desde 2002.

Carlo Ancelotti ha construido un equipo que combina experiencia y juventud desbordante. El técnico italiano superó el primer obstáculo de la fase eliminatoria con una victoria dramática ante Japón, sellada por el gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95. No fue un paseo, pero Brasil demostró que sabe ganar cuando más importa.

Noruega llega al partido con una historia que escribir. Los escandinavos no habían ganado un partido de fase eliminatoria en un Mundial hasta el martes, cuando Antonio Nusa y Erling Haaland firmaron una remontada de 2-1 ante Costa de Marfil en Dallas. Tres décadas de ausencia en estas rondas quedan atrás.

El duelo individual entre Bruno Guimarães y Martin Ødegaard promete ser uno de los más atractivos del torneo. El centrocampista del Newcastle acumula cuatro asistencias, liderando el ranking de todo el Mundial. El capitán noruego no se queda atrás con tres, convirtiéndose en el primer jugador en asistir en tres partidos consecutivos de Copa del Mundo desde Dirk Kuyt en 2010.

Erling Haaland, con cinco goles en el torneo, es la amenaza más evidente para la defensa brasileña. El delantero del Manchester City ha marcado más goles con Noruega (60) que partidos ha disputado (53), una estadística que define perfectamente su impacto con la selección.

El técnico Ancelotti también tiene que resolver el dilema de Neymar. El delantero del Santos, de 34 años, confirmó que ya está en condiciones de jugar 90 minutos, aunque su papel como suplente le genera un malestar evidente. La presencia de Endrick, que disputó toda la segunda parte ante Japón, complica aún más las decisiones del banquillo.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo, incluyendo los canales de televisión y las opciones de emisión en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti tiene a su disposición un once probable encabezado por Alisson Becker bajo palos, con una línea defensiva formada por Marquinhos, Douglas Santos, Danilo y Gabriel. Bruno Guimarães y Casemiro formarán el doble pivote, con Danilo por delante de ellos. En ataque, Matheus Cunha y Rayan acompañarán a Vinicius Junior. No se registran bajas oficiales por lesión ni sanción en el listado de datos del equipo, aunque las actualizaciones definitivas se confirmarán antes del pitido inicial.

Staale Solbakken apunta a un once con Nyland en portería y una línea de cuatro defensas con Ajer, Pedersen, Møller Wolfe y Heggem. Ødegaard, Berg y Berge ocuparán el centro del campo, mientras que Sørloth, Haaland y Nusa formarán el tridente ofensivo. El combinado noruego tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

20 L. Paqueta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La Canarinha venció a Japón 2-1 en el partido más reciente, con un gol en el descuento que refleja su capacidad de reacción. Antes de ese partido, registró triunfos ante Escocia (3-0) y Haití (3-0), además del empate 1-1 frente a Marruecos en el debut mundialista. La derrota no figura en esos cinco partidos, aunque el nivel mostrado no ha sido siempre convincente.

Noruega también presenta un balance sólido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente llegó ante Costa de Marfil (2-1) en el partido de ronda de 32. Los noruegos golearon a Irak 4-1 y superaron a Senegal 3-2 en la fase de grupos, aunque cayeron claramente ante Francia (1-4). En total, los escandinavos han marcado 11 goles y encajado 10 en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con vocación ofensiva pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es prácticamente inexistente en los datos disponibles. El único precedente registrado es un amistoso disputado el 16 de agosto de 2006 en el que Noruega ejerció de local y el partido terminó con empate a uno. Un único resultado de hace veinte años ofrece muy poco contexto para un partido de octavos de final de un Mundial.

Clasificación

Brasil terminó la fase de grupos como líder del Grupo C, mientras que Noruega avanzó como segunda clasificada del Grupo I.