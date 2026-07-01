Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver Bélgica vs Senegal en directo por televisión y en streaming se detallan a continuación. El partido se puede seguir a través de DAZN y Movistar+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Senegal se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Seattle Stadium, con un puesto en los dieciseisavos en juego para ambas selecciones.

Los Diablos Rojos llegaron a esta fase como líderes del Grupo G tras una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda en la última jornada. Fue Leandro Trossard quien marcó el ritmo con un doblete, antes de que Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, dos veteranos cuestionados antes del torneo, pusieran su nombre en el marcador para sellar el pase.

Rudi Garcia defendió con firmeza a sus figuras más experimentadas tras ese partido. El técnico francés señaló que las críticas previas al torneo eran injustas, y sus jugadores le dieron la razón sobre el césped. Bélgica se convirtió así en el primer equipo europeo desde Inglaterra en 1990 en ganar un grupo mundialista sin haber ganado ninguno de sus dos primeros partidos.

Senegal, por su parte, llegó a la fase eliminatoria como el octavo mejor tercer clasificado tras superar a Irak por 5-0 en la última jornada del Grupo I. Papa Gueye, del Villarreal, fue el gran protagonista con un doblete desde el banquillo, mientras que Sadio Mané no anotó ninguno de los cinco tantos. Sus partidos en la fase de grupos generaron un total de 14 goles, solo superado por los 15 del grupo de Noruega.

El técnico Pape Thiaw afronta este partido con una baja sensible: el portero titular Edouard Mendy no estará disponible por una lesión en la rodilla. Además, Senegal ha perdido sus dos últimos partidos de eliminatorias mundialistas ante rivales europeos, concretamente ante Inglaterra y Turquía.

Dos equipos que arrancaron el torneo con dudas, pero que encontraron su mejor versión en el momento decisivo. El Seattle Stadium acogerá un duelo de ida y vuelta que promete emociones.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia no ha confirmado una alineación probable para Bélgica de cara al partido de octavos, y actualmente no hay lesiones ni sanciones registradas para los Diablos Rojos. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro si la situación cambia.

Pape Thiaw tampoco ha desvelado su once inicial para Senegal, aunque la baja más relevante es la del portero Edouard Mendy, que arrastra una lesión en la rodilla y no estará disponible. No hay sanciones confirmadas para los Leones de la Teranga en este momento. Se publicarán más novedades sobre el estado del equipo a medida que se aproxime el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue la victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio, que les dio el liderato del Grupo G. Antes de eso, empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto en la fase de grupos. Los Diablos Rojos completaron la preparación con victorias por 5-0 ante Túnez y 2-0 ante Croacia en amistosos. En total, marcaron 13 goles y encajaron 2 en esos cinco encuentros.

Senegal suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada por 5-0 ante Irak el 26 de junio. Sin embargo, antes de esa actuación, habían caído ante Noruega por 3-2 y ante Francia por 3-1 en la fase de grupos. En amistosos, empataron 0-0 con Arabia Saudí y perdieron 3-2 ante Estados Unidos. Los Leones de la Teranga anotaron 12 goles y encajaron 9 en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Bélgica y Senegal en los registros consultados. El partido de octavos de final del 1 de julio en el Seattle Stadium quedará registrado como el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

Bélgica finalizó la fase de grupos como primera clasificada del Grupo G. Senegal avanzó desde el Grupo I en tercer lugar.