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Cómo ver Australia vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Australia vs Egipto se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Australia y Egipto se miden este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido de octavos de final del Mundial 2026 con un puesto en los cuartos de final en juego.

Tony Popovic lleva a los Socceroos a esta fase de eliminación directa con una propuesta táctica clara: solidez defensiva primero, transición rápida después. Australia pasó como segunda del Grupo D tras vencer a Turquía 2-0, caer ante Estados Unidos por el mismo marcador y empatar sin goles con Paraguay. Con solo dos goles anotados en la fase de grupos, el equipo necesita más mordiente ofensivo si quiere avanzar.

Enfrente llega un Egipto que ha escrito historia en este torneo. El combinado de Hossam Hassan terminó segundo en el Grupo G tras una fase invicta que incluyó una victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, la primera en la historia del país en un Mundial. Los Faraones llegan a Arlington con la confianza de haber demostrado que pueden competir contra rivales de primer nivel.

El gran interrogante que rodea a Egipto es la disponibilidad de Mohamed Salah. El capitán sufrió una distensión en el isquiotibial durante el empate 1-1 con Irán y su participación sigue siendo incierta. Si Salah no puede jugar o sus minutos se limitan, la responsabilidad ofensiva recae sobre Omar Marmoush, del Manchester City, quien ha respondido con creces cuando ha sido el referente atacante del equipo.

Por el lado australiano, Mathew Leckie y Jacob Italiano están descartados por lesión. Popovic depositará su confianza en la velocidad y desborde del joven Nestory Irankunda para generar peligro en el contragolpe, con Harry Souttar y Alessandro Circati como pilares de la línea defensiva.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Tony Popovic cuenta con un once probable formado por Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar, Jordan Bos, Aziz Behich; Alessandro Circati, Cristian Volpato, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; y Nestory Irankunda. Los Socceroos no podrán contar con Jacob Italiano ni Mathew Leckie, ambos descartados por lesión para el resto del torneo.

Hossam Hassan dispone de un once proyectado con Mostafa Ahmed Shobeir; Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdi Fathi; Mostafa Ziko, Marwan Ateya, Emam Ashour, Mahmoud Saber; Mohamed Salah y Omar Marmoush. Mohanad Lasheen no podrá participar al estar sancionado. La gran duda es Salah, cuya presencia depende de la evolución de la distensión en el isquiotibial que sufrió ante Irán. Se esperan más novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Australia acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate 0-0 ante Paraguay el 26 de junio, resultado que les garantizó el pase como segundos del Grupo D. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Estados Unidos. Su única victoria en ese tramo llegó ante Turquía, a quien derrotaron 2-0 en el debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México, sumando cuatro goles a favor y cuatro en contra en el conjunto de los cinco partidos.

Egipto también registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue el empate 1-1 con Irán el 27 de junio, partido en el que Salah se lesionó. Antes de eso, golearon 3-1 a Nueva Zelanda el 22 de junio y empataron 1-1 con Bélgica en su debut en el torneo. En amistosos, perdieron 2-1 ante Brasil y vencieron 1-0 a Rusia. Los Faraones anotaron cinco goles y encajaron cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los datos disponibles recogen un único precedente entre ambas selecciones. Fue un amistoso disputado el 17 de noviembre de 2010 en el que Egipto venció a Australia por 3-0. No existen más enfrentamientos registrados entre los dos países.

Clasificación

Australia terminó segunda en el Grupo D del Mundial 2026, mientras que Egipto concluyó la fase de grupos en segunda posición del Grupo G.