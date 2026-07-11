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World Cup - Cuartos de final Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Los campeones del mundo se miden a una Suiza que no ha encajado un solo gol en la fase eliminatoria. El Kansas City Stadium acoge este duelo de cuartos de final del Mundial 2026, con Argentina buscando su pase a las semifinales ante uno de los bloques defensivos más sólidos del torneo.

La Albiceleste llegó hasta aquí de la forma más dramática posible. Con 11 minutos por jugar en los octavos de final, Argentina perdía 2-0 ante Egipto. Lo que vino después fue una remontada que quedará grabada en la memoria del torneo: tres goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, con Lionel Messi como protagonista central, sellaron una victoria 3-2 que extendió su racha invicta en Mundiales a 11 partidos desde 2022.

Suiza, por su parte, ha construido su camino sobre una disciplina táctica difícil de quebrar. Murat Yakin dirigió a los suyos a terminar primeros del Grupo B por delante de Canadá, y en octavos neutralizaron por completo a Colombia durante 120 minutos antes de avanzar en los penaltis. El equipo suizo no ha cedido ni un gol en la eliminatoria.

El duelo táctico tendrá su epicentro en el centro del campo. Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul intentarán abrir los espacios para que Messi, líder de la Bota de Oro con ocho goles, encuentre su media vuelta característica. Enfrente, Granit Xhaka y Remo Freuler tratarán de cerrar esos mismos pasillos y lanzar a Dan Ndoye y Ruben Vargas en transición.

El capitán suizo llega con hambre declarada de sorpresa. Varios jugadores del equipo de Yakin han reconocido públicamente que enfrentarse a Messi es un privilegio, pero también una oportunidad única para escribir historia y acceder a unas semifinales mundialistas por primera vez en 72 años.

Lionel Scaloni tiene a toda su plantilla disponible y sin bajas. La única duda real en su once es si Julián Álvarez o Lautaro Martínez acompañará a Messi en ataque, y quién de Tagliafico o Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo.

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Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni cuenta con los 26 jugadores de la convocatoria argentina en plenas condiciones físicas para los cuartos de final. No hay lesionados ni sancionados confirmados, y el técnico deberá resolver sus dudas en el lateral izquierdo y en la delantera antes del partido. Se añadirán más novedades sobre el once probable a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En el bando suizo, Murat Yakin afronta una duda importante. El joven Johan Manzambi, autor de tres goles en el torneo, llega con problemas en la rodilla que le impidieron jugar los octavos de final. Ardon Jashari actuó como su suplente y podría repetir en el mediocampo junto a Xhaka y Freuler. Michel Aebischer y Luca Jaquez continúan entrenando al margen del grupo y no están disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 9 J. Manzambi

Forma

Argentina llega a los cuartos de final con cinco victorias en cinco partidos del Mundial, con 12 goles marcados y cinco encajados. Su último resultado fue la remontada ante Egipto el 7 de julio, ganando 3-2 tras ir perdiendo 0-2. Antes de ese partido, también ganaron 3-2 a Cabo Verde en la ronda anterior, y en la fase de grupos sumaron victorias ante Jordania (3-1), Austria (2-0) y Argelia (3-0), con una producción ofensiva constante en todos los partidos.

Suiza acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con solo dos goles en contra. El encuentro más reciente fue el empate 0-0 ante Colombia el 7 de julio, resuelto con triunfo suizo en los penaltis. Antes de eso, ganaron 2-0 a Argelia y 2-1 a Canadá en la fase de grupos. Su única cesión de puntos fue el empate 1-1 ante Catar al inicio del torneo, y su actuación más contundente fue la goleada 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estas selecciones data del 1 de julio de 2014, cuando Argentina eliminó a Suiza por 1-0 en los octavos de final del Mundial de Brasil, en un partido que se decidió en la prórroga. Antes de ese encuentro, los dos países se vieron las caras en un amistoso en febrero de 2012, con victoria argentina por 3-1 en territorio helvético. El único empate registrado entre ambos fue un 1-1 en otro amistoso disputado en Suiza en junio de 2007. En los tres partidos del historial disponible, Argentina suma dos victorias y un empate, sin ninguna derrota.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B del Mundial 2026, mientras que Argentina se proclamó líder del Grupo J para acceder a la fase eliminatoria como cabeza de serie.