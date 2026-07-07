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Cómo ver Argentina vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se puede seguir en directo a través de **DAZN** y **Movistar+**. A continuación tienes los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Egipto se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, con la Albiceleste buscando continuar su camino hacia un segundo título consecutivo y los Faraones escribiendo su propia historia en la competición.

Lionel Scaloni llega a este partido con el desgaste de la prórroga como telón de fondo. Argentina necesitó el tiempo extra para superar a Cabo Verde por 3-2 en su último compromiso, y el propio seleccionador argentino no ocultó su malestar con el calendario del torneo, calificando la situación de muy difícil de entender.

Pese a esas quejas, los números de la Albiceleste en este Mundial son impecables. Cuatro victorias en cuatro partidos de competición oficial, con Lionel Messi encabezando la tabla de goleadores del torneo y el equipo mostrando la solidez de un campeón que sabe ganar de distintas maneras.

Egipto, por su parte, llega al duelo tras protagonizar uno de los momentos más sorprendentes de esta fase de eliminación directa. Los de Hossam Hassan eliminaron a Australia en la tanda de penaltis para alcanzar unos octavos de final que el fútbol egipcio no había disputado desde 1934, y llegan a Atlanta con la moral de un equipo que no tiene nada que perder.

Los Faraones no han sido un equipo fácil de batir en este torneo. Empataron ante Bélgica e Irán, y ganaron con claridad a Nueva Zelanda, lo que demuestra que tienen recursos tanto para resistir como para atacar cuando el partido lo requiere.

Sin embargo, el abismo entre ambas selecciones en términos de jerarquía es evidente. Argentina aspira a convertirse en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962, y Messi tiene ante sí la posibilidad de seguir agrandando su leyenda en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando argentino, Lionel Scaloni no ha facilitado datos sobre posibles bajas ni ha confirmado el once inicial de cara a este partido. El seleccionador llegó a la cita con la carga física del partido ante Cabo Verde como principal preocupación, tras la prórroga disputada en la ronda anterior. Se esperan novedades sobre el estado del plantel más cerca del inicio del encuentro.

En el equipo egipcio, Hossam Hassan tampoco ha desvelado su alineación probable ni ha informado de lesiones o sanciones en la convocatoria. Los Faraones afrontan el partido tras la exigente tanda de penaltis ante Australia, por lo que el estado físico de sus jugadores también será un factor a tener en cuenta. La información definitiva sobre ambos equipos se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 A. Abou El Fotouh

Forma

Argentina llega a este partido en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. En competición oficial del Mundial, los de Scaloni han ganado los cuatro partidos disputados, con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (1-3) y Cabo Verde (3-2 en prórroga). En total, la Albiceleste ha marcado 12 goles y encajado cuatro en ese tramo.

Egipto presenta un balance más irregular pero con argumentos sólidos. En sus últimos cinco partidos, los Faraones suman dos victorias, dos empates y una derrota, con el único tropiezo llegando ante Brasil en un amistoso previo al torneo (2-1). En el Mundial, empataron ante Bélgica (1-1) e Irán (1-1), ganaron a Nueva Zelanda (1-3) y superaron a Australia en penaltis tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Han marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos EGY 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Egipto 0 - 2 Argentina 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Egipto es muy reducido. El único precedente registrado en los últimos años data del 26 de marzo de 2008, cuando Egipto recibió a Argentina en un amistoso internacional que terminó con victoria albiceleste por 0-2. Aquel resultado es el único dato disponible para contextualizar este duelo, lo que convierte el partido de Atlanta en prácticamente un territorio desconocido para ambas selecciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo J, mientras que Egipto avanzó desde la segunda posición del Grupo G.