Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Cabo Verde se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming en vivo o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Argentina se mide a Cabo Verde en el Miami Stadium en un partido de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Los campeones del mundo, líderes del Grupo J, afrontan este duelo desde una posición de fuerza tras completar la fase de grupos con un pleno de victorias.

Lionel Scaloni ha construido un equipo que no da señales de desgaste. La Albiceleste cerró su participación en la fase de grupos con tres victorias, incluyendo un triunfo ante Jordania en el que Messi, entrando desde el banquillo, marcó de falta libre para sellar el resultado. El capitán sigue siendo el alma del equipo, y la reciente confirmación de que Scaloni seguirá al frente del combinado argentino hasta 2031 aporta una estabilidad que pocos seleccionados rivales pueden presumir.

Cabo Verde llega a este partido con una historia propia que merece respeto. Los Tiburones Azules terminaron segundos en el Grupo H tras una fase de grupos en la que no perdieron ningún partido, encadenando tres empates ante rivales de mayor jerarquía como España, Uruguay y Arabia Saudí. Su solidez defensiva ha sido la base de su progresión en el torneo.

El conjunto africano, dirigido por Bubista, ha demostrado una organización táctica notable. Tres empates consecutivos en el Mundial, sin encajar goles ante España ni Arabia Saudí, revelan un bloque compacto que no se rinde ante ningún rival. Llegar a los octavos de final del Mundial es ya un logro histórico para el fútbol caboverdiano.

El duelo enfrenta al favorito más claro del torneo contra una selección que ha sabido sorprender. Para Argentina, la exigencia de ganar con autoridad es total. Para Cabo Verde, el reto es mayúsculo, pero su recorrido en este Mundial ha demostrado que no son un rival que se deba subestimar.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no ha reportado bajas ni sanciones en la convocatoria argentina para este encuentro, y el seleccionador no ha dado a conocer su once titular previsto. Se actualizará la información sobre el equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

En el bando de Cabo Verde, el técnico Bubista tampoco ha comunicado ausencias por lesión ni suspensiones. Al igual que ocurre con Argentina, los detalles sobre la alineación probable se irán completando en los próximos días.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con un rendimiento perfecto en sus últimos cinco encuentros: cinco victorias, ningún empate y ninguna derrota. En ese tramo, la Albiceleste ha marcado 11 goles y no ha concedido ninguno, encadenando cinco porterías a cero. Su último partido fue una victoria por 1-3 ante Jordania en el Mundial, mientras que previamente golearon a Argelia por 3-0 en el debut en el torneo.

Cabo Verde acumula dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y dos en contra. Los Tiburones Azules llegaron al Mundial tras golear a Bermuda y Serbia en amistosos, y en la fase de grupos sumaron tres empates seguidos: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudí. Su última actuación en el torneo fue el empate sin goles frente a los saudíes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen ningún precedente entre Argentina y Cabo Verde en competición oficial o amistosa. Este partido del Mundial 2026 supone, por tanto, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones del que se tiene constancia en el registro histórico reciente.

Clasificación

En la tabla del Mundial 2026, Argentina terminó primera del Grupo J, mientras que Cabo Verde accedió a la fase de eliminación directa como segunda clasificada del Grupo H.