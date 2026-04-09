Sorpresa mayúscula: ¡Iván Toney podría ser suspendido un año!

El delantero inglés Ivan Toney, del Al-Ahli de Yeda, podría ser sancionado tras criticar al árbitro del partido de ayer contra el Al-Fayha, de la 29.ª jornada de la Liga Profesional Roshen.

Durante el encuentro se señalaron varias decisiones arbitrales polémicas, entre ellas la omisión de dos penaltis a favor del Al-Raqi, lo que provocó la ira de los jugadores y del cuerpo técnico liderado por el alemán Matthias Jaissle.

El inglés declaró que el colegiado perjudicó al Al-Ahli de forma deliberada y le instó a centrarse en la Copa de Asia, lo que avivó aún más la polémica.

Lea también... Vídeo: La goleada del Al-Hilal enfada a Walid Al-Faraj contra el Al-Nassr

El asesor jurídico Salman Al-Ramali declaró al diario saudí «Okaz» que las palabras de Tony cuestionan la imparcialidad arbitral y dañan a la Liga Saudí.

Y añadió: «El Reglamento de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol, en su artículo 5/50, prevé sanciones que incluyen suspensión de hasta un año y multas de hasta 300 000 riales».

Además, el extremo brasileño Wenderson Galeno podría ser sancionado por sus publicaciones críticas en redes sociales.