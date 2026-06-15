Sorpresa: el Real Madrid ficha a un canterano de «La Masía»

El Real Madrid ha sorprendido al mercado de fichajes al anunciar la incorporación del lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, por unos 60 millones de euros.

Cucurella, de 27 años,regresa a La Liga tras brillar en la Premier y se pone a las órdenes de José Mourinho, que busca reforzar la defensa con un jugador sólido y dinámico.

Su paso por varios equipos

Nacido en Alella (España) en 1998, se formó en La Masía y debutó con el Barça antes de marcharse a Inglaterra.

Tras pasar por Brighton y Chelsea, se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos de Europa gracias a su presión alta y su aportación ofensiva.

Su reciente papel en la Eurocopa 2024 con España, donde fue clave en la victoria, despertó el interés de varios gigantes europeos.

Según Sky Sports, ha firmado un contrato hasta 2032 y se incorporará tras el reconocimiento médico y el Mundial.

¿Qué supone Cocorela para el Real Madrid?

Su llegada aporta flexibilidad al lateral izquierdo, donde hay incógnitas con los actuales jugadores.

Cocorela destaca por su espíritu de lucha y su polivalencia en la banda izquierda, aspectos que encajan con el equilibrio y la disciplina táctica que exige Mourinho.

Con esta incorporación, el club sigue armando un equipo fuerte para la próxima temporada, en línea con su ambición de recuperar el dominio nacional y europeo.