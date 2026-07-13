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Sorpresa: el Al-Hilal podría prescindir de Yassine Bounou

Fichajes
Al Hilal
Y. Bounou
1ª División
Arabia Saudí
Marruecos

Un gran susto

Varios medios aseguran que el marroquí Yassine Bono podría dejar el Al-Hilal saudí, según la directiva del «líder de Asia».

Bono llegó en verano de 2023 procedente del Sevilla y ayudó a ganar cinco títulos nacionales, además de brillar en la Copa Mundial de Clubes.

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No obstante, el periodista Mohamed Al-Bakiri, cercano al club, asegura que la directiva estudia venderlo para obtener el máximo beneficio económico, dado el interés de varios grandes equipos.

Según el periodista, clubes ingleses, españoles y turcos siguen al guardameta, lo que ha llevado a la directiva a valorar su traspaso y a confiar en el portero internacional saudí Mohamed Al-Owais para la próxima temporada.

El club ya acordó con Al-Owais anunciar su fichaje en los próximos días, tras su buena actuación con Arabia Saudí en el Mundial 2026.

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