«Son emociones muy intensas»... Scaloni habla tras la dramática victoria sobre Inglaterra

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, habló tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

A pesar de que Inglaterra abrió el marcador, los campeones del mundo remontaron en los últimos minutos y ganaron 2-1.

La «albiceleste» disputará la final del domingo ante España, un resultado que sin duda alegra a Scaloni.

Tras el encuentro, declaró: «No encuentro palabras, son emociones muy intensas. Es una alegría enorme para el pueblo, para el país y para este grupo».

Y añadió: «Haremos todo lo posible por ganar, pero será muy difícil. Estamos muy unidos, sin ningún tipo de arrogancia. Es un sentimiento que sale del corazón. Solo tenemos que dar las gracias a estos jugadores».

Y cerró: «Esta camiseta se lo merece. Hay que darlo todo hasta el final. Hay que sentir la alegría, y yo estoy muy satisfecho».