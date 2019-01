Solari saca la cara por Marcelo e Isco y toda la plantilla: "No son máquinas"

El técnico defiende la actitud de la plantilla y especialmente al brasileño y el malagueño.

Santiago Solari no termina de convencer en el Real Madrid pero el técnico argentino ha intentado proteger a su plantilla de todas las críticas en una actitud muy parecida a la que solía emplear Zinedine Zidane.

"Lo más importante ahora es recuperar jugadores y que no se lesionen. Los futbolistas no son máquinas. Nosotros afrontamos 3 competiciones, intentamos ponerle todo el nivel de energía. Cambian los rivales y sus características, los jugadores no son máquinas. Nadie ha tenido menos vacaciones que nosotros, los jugadores le ponen todo su empeño y sólo hay que ver algunas actitudes individuales para darse cuenta. Karim es un jugador muy generoso, Carvajal tiene un corazón enorme, Modric tuso 39.4 de fiebre antes del Villarreal y fue a jugar, Lucas Vázquez hace 14 kilómetros por partido”

En el apartado de nombres propios, el técnico ha defendido a Marcelo tras su partido gris ante el Villarreal: "Marcelo ha tenido un primer semestyre muy difнcil con tres lesiones muy importantes pero es muy importante para nosotros y es clave que coja ritmo".

Además, el argentino, que no ha dado demasiados minutos a Isco, también ha elogiado públicamente al malagueño: “Isco tiene tanta calidad que puede jugar en cualquier zona del campo, a veces no hay que ser determinante y sí con la calidad y el último pase”.