Kylian Mbappé, estrella de Francia, se mantiene como el mejor de los «Les Bleus» tras seguir en el Mundial.

Mbappé fue titular ante Senegal este martes en el estadio MetLife, en la primera jornada del Grupo I, que también integra a Irak y Noruega.

Según «Stats Foot», es el único francés que ha jugado todos los partidos del Mundial desde 2018.

La selección ha jugado 15 partidos: 7 en 2018, 7 en 2022 y 1 en la actual, siempre con la estrella del Real Madrid y exjugador del París Saint-Germain en el campo.

Llevó a Francia a las dos finales anteriores: ganó en 2018 a Croacia y perdió en 2022 contra Argentina.

En total lleva 14 goles y solo necesita tres más para superar el récord de Miroslav Klose (16).