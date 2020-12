Siboldi presentó su renuncia como director técnico de Cruz Azul

Luego de la dolorosa eliminación ante Pumas, el entrenador decidió dar un paso al costado y no continuar al frente de la Máquina.

Robert Siboldi dejó de ser el director técnico de Cruz Azul , tan solo unos días después de la dolorosa eliminación ante Pumas en las semifinales del torneo Guardianes 2020 . El uruguayo publicó un video en el que expuso las razones de su renuncia como entrenador de la Máquina.

" Después de analizar lo sucedido recientemente, he decidido dar un paso al costado . Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo, pero quiero dejar en claro que el planteamiento fue en todo momento para ganar y no para manejar marcadores", explicó el ex DT de .

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

En ese sentido, Siboldi expuso que no le gustaron los señalamientos de falta de profesionalismo hacia sus dirigidos . "M is jugadores son profesionales y no son mediocres y no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y mis jugadores".

El entrenador sudamericano llegó a Cruz Azul para el torneo Apertura 2019 . Desde entonces dirigió a la Máquina en 37 partidos de la , con un registro favorable de 19 victorias, siete empates y 11 derrotas , siendo la sufrida ante Pumas el detonante de su salida.