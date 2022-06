Sevilla y Villarreal mueven ficha por el "Cholito" Simeone

Tras marcar 17 goles, el argentino está en el radar de varios clubes europeos. El Verona le tasa en 20 "kilos"

A nadie escapa que tras su fanástica temporada en la Serie A, Giovanni Simeone es uno de los delanteros más cotizados del fútbol europeo. Tal y como avanzó GOAL el pasado mes de mayo, el argentino está en el radar de varios clubes potentes de Europa. El Hellas Verona decidió ejecutar la opción de compra estipulada en su contrato de cesión, abonando 12 millones de euros al Cagliari. Ahora, el cuadro veronés quiere sacar tajada económica y ha puesto al "Cholito" Simeone en el mercado, por unos 20 millones de euros. Ahí es donde irrumpe el Sevilla. El club de Nervión, que tras la venta de Diego Carlos no tiene ninguna prisa y está estudiando bien el mercado, está interesado en Gio Simeone. En la secretaría técnica sevillista manejan excelentes informes del jugador y aunque no se ha presentado ninguna oferta formal de club a club, el Sevilla mantiene contactos, tiene información sobre el futuro del jugador y está muy atento a sus evoluciones.

El Sevilla busca gol...y hacer hueco en la plantilla

En Nervión buscan gol y Simeone lo tiene. Eso sí, antes tendrán que "hacer hueco" en su plantilla. Se está buscando salida para Luuk De Jong, que apura para que el Sevilla rebaje su precio de salida; Munir tiene un salario muy alto pero también se le busca salida; y por En Nesyri se espera que acabe llegando una oferta de la Premier League. Julen Lopetegui considera que la figura del '9' será vital para la próxima temporada y quiere un punta de garantía. Y Simeone, números en mano, lo es. El jugador interesa desde hace años, pero el Sevilla se lanza a por el argentino, no hará locuras y negociará sin rebasar sus líneas rojas y siempre en base a sus parámetros financieros.

Villarreal, otro candidato atento a Gio

En Verona saben del interés del Sevilla en Gio Simeone, pero no es el único equipo que está atento al argentino. El Villarreal, que está cerca de traspasar a Arnaut Danjuma a la Premier League, también aparece en el horizonte. Han mantenido contactos y estudian la posibilidad de hacer una oferta cuando el mercado avance, porque necesitan vender antes de comprar. En el "submarino amarillo" llevan dos años siguiendo la pista de Simone y creen que sería un complemento perfecto para Gerard Moreno. Otro club que está interesado es la Juventus de Turín. Al no poder pagar la opción de compra de Álvaro Morata y teniendo en cuenta que no está claro el futuro de Moisse Kean, la Juve no pierde de vista la opción del "Cholito", que también gusta a la "Vecchia Signora" y le ve como un buen suplente de Vlahovic.

Gio Simeone: números de impresión

Gio Simeone ha completado un curso con 17 goles y 5 asistencias, siendo el segundo Sudamericano con más goles esta temporada en liga (17), empatado con Vinicius Júnior y sólo superado por Lautaro Martínez (21 tantos). Esta ha sido la mejor temporada de Gio y en la que más tantos ha anotado. Ha anotado 11 con el pie derecho, 2 con la zurda y 4 de cabeza, una cifra que incluso habría sido bastante mayor en el caso de que hubiera sido el encargado de patear los penaltis. Simeone (17 goles, 0 de penalti) ha acabado siendo el cuarto mejor goleador de la Serie A, por detrás de Immobile (27, 7 de penalti), Vlahovic (22, 5 de penalti) y Lautaro (21, 3 de penalti). Gio, que ya ha sido convocado por Lionel Scaloni para juagr en la selección argentina y tiene como gran objetivo el próximo curso poder disputar la Copa del Mundo con la albiceleste.