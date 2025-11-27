Sevilla vs. Real Betis, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sevilla recibe a Real Betis este domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Sevilla vs. Real Betis de LaLiga 2025-26

Los Nervionenses llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Espanyol en la fecha 13, a pesar del gol de Marcao do Nascimento. El equipo dirigido por Matías Almeyda es décimo primero en la clasificación con 16 puntos.

Por su parte, los Béticos empataron por 1-1 frente a Girona en su más reciente partido de liga, con anotación de Valentín Gómez, además de una tarjeta roja par Antony. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla con 21 unidades.

Cómo ver Sevilla vs Real Betis, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Sevilla vs Real Betis

Primera División - Primera División Estadio R. Sanchez Pizjuan

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Sevilla

Los Nervionenses no reciben un respiro en lo que se refiere a lesiones, después de que Januzaj, Vargas y Suazo se unieran a la enfermería tras el juego del pasado fin de semana, de manera que se perderían el derbi.

Noticias del Real Betis

Antony será la baja más notable para el derbi, después de que el Comité de Disciplina ratificó la tarjeta roja al futbolista brasileño y con ello, el partido de sanción.

