Sevilla o Betis: Rui Silva tiene la sartén por el mango para elegir su nuevo equipo

Los dos clubes ya han preguntado al Granada por su situación sin presentar una oferta formal y el portero sigue sin renovar a la espera de novedades.

El y el parecen destinados a jugar un derbi fuera de los terrenos de juego en el próximo mercado de fichajes. Los dos clubes sevillanos quieren reforzar su portería y han puesto sus ojos en una de las revelaciones de como es el portero del Rui Silva.

Según ha podido saber Goal, los dos clubes sevillanos son los únicos que han preguntado formalmente al Granada por la situación del jugador portugués aunque aún no ha presentado ninguna oferta pero se espera que lo hagan una vez que se abra el mercado.

El contrato de Rui Silva, factor en contra del Granada

Rui Silva acaba contrato en 2021 y el Granada lleva meses intentando renovarle sin éxito. Su cláusula es de 15 millones de euros y esa es la cantidad que quiere exigir el club andaluz si algún club intenta ficharle. Sin embargo, tal y como ha podido contrastar Goal, ni el Sevilla ni el Betis tiene intención de llegar a esa cantidad y las partes podrían llegar a un acuerdo que ronde los 10 'kilos'.

La cantidad es jugosa para el Granada teniendo en cuenta que si fuerza la situación corre el riesgo de perder al jugador gratis en junio del año que viene después de que no haya renovado. No obstante, la puja puede favorecer a encarecer el precio y en la entidad rojiblanca no pierden la esperanza de que extienda su contrato. El propio jugador les ha emplazado a retomar las conversaciones cuando acabe la temporada.

Dos porterías que necesitan competencia

El club de Nervión necesita reforzar su portería fichando a un portero que pueda competir con Vaclik, indiscutible en las dos últimas temporadas. Bono no seguirá en el club y volverá al tras su cesión, mientras que la vuelta de Juan Soriano y Sergio Rico de sus respectivos préstamos en y no será para quedarse. La pequeña ventaja que puede tener el Sevilla respecto al Betis es que tiene intereses cruzados con el Granada, donde tiene cedido a Carlos Fernández, jugador al que quieren retener en Los Cármenes como sea aunque la idea del club de Nervión es que pudiera regresar tras la explosión que ha protagonizado este curso.

Por su parte, el Betis también necesita un portero tras una temporada difícil en esta demarcación. Joel Robles no ha cumplido las expectativas como portero titular tras la millonaria venta de Pau López, mientras que el jovencísimo Dani Martín nunca ha sido competencia real tras su llegada desde el Sporting y probablemente salga cedido en busca de minutos.

Así las cosas, Rui Silva está llamado a ser protagonista del derbi ente Sevilla y Betis de este verano después de destacar en La Liga como uno de los porteros más solventes y menos goleado.