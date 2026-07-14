Serie C: fechas, grupos y calendarios

La Serie C se acerca al inicio de la temporada: el 29 de julio se oficializará la plantilla de sesenta clubes y se definirán los grupos; el 30 de julio a las 12:00 h, la Lega Pro publicará en sus redes los calendarios de la Serie C Sky Wifi 2026-27, que fijarán los enfrentamientos de los tres grupos. El 31 de julio se publicarán las fechas y horarios de la primera jornada.





Los partidos oficiales empezarán el 14 de agosto con la Copa de Italia de la Serie C Regional Trenitalia y el 21 de agosto se disputará la primera jornada del campeonato de la Serie C Sky Wifi.





Más de 1200 partidos se disputarán en sesenta ciudades y se podrán ver en toda Italia a través de SkySport (con un encuentro semanal en RaiSport) y en streaming en Now.