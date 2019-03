Sergio Ramos: "¿Messi? No hay ningún gesto aposta, se lo tomó mal"

El capitán del Real Madrid ha comentado su lance con el astro argentino al final del primer tiempo: "Le comenté que no fue nada"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha hablado ante los micrófonos de Movistar Partidazo y ha tratado temas como su lance con Lionel Messi al final de la primera parte y el resultado, que descarta al conjunto blanco de la pelea por la Liga.

El Barcelona se redime en el Bernabéu

"¿El incidente con Messi? No hay ningún gesto aposta, pero se lo tomó a mal. No fue nada, eso le comenté, que no fue nada", ha dicho el capitán del Real Madrid.

Además, Sergio Ramos desliza que los blancos han perdido la carrera por la Liga: "Hoy teníamos una oportunidad de recortar distancias, pero no ha sido así. Solo queda felicitarlos. (...) Es una pena que se nos vaya la Liga, pero lucharemos con todo hasta el final".

Alude el capitán al esfuerzo de los dos Clásicos, pero haciendo énfasis en que no es excusa: "También han sido dos partidos muy intensos, con un nivel muy alto de esfuerzo. No hemos tenido tiempo de recuperar, tanto ellos como nosotros, no es excusa".

Para acabar, Sergio Ramos cita a los blancos para la comptición europea: "El miércoles tenemos otra final en la Champions League. Lucharemos en la Champions y seguiremos intentando en la Liga".

DANI CARVAJAL: "NO VAMOS A TIRAR LA TOALLA"

"(Los tres puntos perdidos son) Casi definitivos, No vamos a tirar la toalla, claro, pero son muchos puntos. Nos jode porque era una oportunidad para engancharnos y meter presión con muchos puntos por delante", dijo en Movistar Partidazo el lateral derecho del Real Madrid.



Carvajal también dijo que el Real Madrid no contaba perder en el Bernabéu "tres partidos consecutivos" (dos con el Barcelona y uno con el Girona). "Damos gracias a la afición por apoyarnos (---) creo que no hemos merecido perder, sobre todos estos dos últimos partidos, pero no hay tiempo para lamentarse, en tres días tenemos otro partido clave para nosotros".



En cuanto a Gareth Bale, que se marchó pitado al ser reemplazado, aseguró: "No sé la situación que tiene la afición. Sí sé que Gareth es un jugador muy importante para nosotros".