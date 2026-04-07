Senegal responde a la visita del presidente de la CAF a Dakar

Las repercusiones de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 continúan, lo que abre un nuevo capítulo de tensiones entre Senegal y Marruecos, tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título a Marruecos «en la mesa», una decisión que ha desatado una amplia ola de indignación en los círculos deportivos senegaleses, en medio de acusaciones de falta de justicia en la gestión del asunto.

Desde que se anunció la decisión, el fútbol africano vive una crisis sin precedentes, después de que Senegal decidiera presentar un recurso oficial ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), alegando que la retirada de su selección de la final se produjo en circunstancias de fuerza mayor que no pueden ignorarse.

A pesar de los intentos de la CAF por calmar los ánimos mediante comunicados y declaraciones equilibradas, la tensión popular y política en Dakar siguió aumentando, lo que llevó al presidente de la Confederación Africana, Patrice Motsepe, a intervenir personalmente.

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Visita de apaciguamiento a Dakar

En medio de este panorama tenso, los medios de comunicación han revelado que el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, llegará a la capital senegalesa, Dakar, en las próximas horas, en una visita oficial destinada a calmar los ánimos y abrir vías de diálogo con la parte senegalesa.

Según el periodista senegalés Lassana Camara, la visita incluirá reuniones con el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, además de un encuentro privado con el presidente del país, Bâcéro Diomaye Faye, en un intento por restablecer la confianza entre ambas partes y allanar el terreno antes de cualquier nueva medida legal.

Senegal abre sus puertas

Por su parte, el presidente de la Federación Senegalesa, Abdoulaye Fall, ha afirmado que su país recibirá al presidente de la CAF «con los brazos abiertos», subrayando que Senegal seguirá siendo el país de la «teranga», es decir, de la «hospitalidad y la generosidad».

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«Senegal es el país de la teranga, y teranga significa bienvenida. Damos la bienvenida a todos los africanos aquí en Senegal», declaró Fal en un mensaje grabado dirigido a Motsepe.

Y añadió: «El presidente Motsepe ha tomado la decisión de venir a Senegal. Será bienvenido. Todos somos africanos y este también es su país».

La visita de Motsepe a Dakar supone un hito decisivo en el desarrollo de la crisis que ha empañado la reputación del fútbol africano, ya que el presidente de la CAF busca restablecer la calma y reafirmar que la federación continental sigue siendo capaz de gestionar las disputas con un espíritu de unidad y responsabilidad.