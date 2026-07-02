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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Senegal no logra emular los éxitos de Marruecos frente a los equipos europeos

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Los «Leones de Tiranga» dejaron escapar la victoria en los últimos minutos

Senegal cayó 3-2 ante Bélgica en la prórroga del miércoles en Seattle y quedó eliminada del Mundial 2026.

Los «Leones de la Teranga» se convirtieron en el primer equipo en ser eliminado tras ganar por dos goles hasta el minuto 85, en uno de los partidos más emocionantes del torneo.

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Además, Senegal encadenó su quinta derrota seguida ante selecciones europeas, encajando tres goles en cuatro de sus últimos cinco duelos.

En total, las selecciones africanas suman solo cuatro triunfos en 18 duelos eliminatorios ante europeas: tres de Marruecos y uno de Senegal, según «stats foot».

Senegal parecía ganar, pero Bélgica igualó 2-2 con tantos de Lukaku (86’) y Tielemans (89’).

En la prórroga, los «Diablos Rojos» ganaron con un penalti transformado por Tielemans en el 120+5.

Con este triunfo, Bélgica avanza a octavos y espera al ganador de Estados Unidos o Bosnia.


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