Seleccionador de España: «¡Hemos derrotado a Brasil y no vamos a parar!»

Luis de la Fuente, seleccionador de España, habló tras la victoria 1-0 ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y confiado en que el equipo mantenga el nivel en las eliminatorias.

Al inicio de la rueda de prensa, De la Fuente envió sus condolencias a Didier Deschamps, seleccionador de Francia, por el fallecimiento de su madre, y a Joaquín Caparrós, exentrenador del Sevilla, tras anunciar que padece cáncer de colon.

Sobre el duelo con Uruguay, afirmó: «Sigo admirando a Marcelo Bielsa. Los jugadores son los que disputan los partidos. Fue un encuentro muy intenso, lleno de fuerza física. Espero que podamos jugar partidos normales y no quiero volver a hablar de los árbitros».

Y añadió: «Debemos afrontar este tipo de partidos, porque más adelante podríamos encontrarnos en situaciones similares. Demostramos mucha serenidad y no caímos en ninguna provocación».

Elogió a sus jugadores: «La actuación de este equipo es digna de elogio. No estamos acostumbrados a este tipo de partidos y lo hemos gestionado bien. Este equipo está muy cohesionado, encaja muy pocos goles y es capaz de marcar muchos. Me sorprenden cada día».

Sobre la táctica, añadió: «No vamos a cambiar la idea. Quizá movamos a algunos jugadores de posición porque nos faltan extremos», y destacó que «el equipo tiene excelentes alternativas capaces de adaptarse y realizamos cambios tras analizar a los rivales».

Sobre el estado físico, confirmó la molestia de Nico Williams y la preocupación por Yeremi Pino, quien podría perderse el Mundial.

Al comparar este Mundial con la Eurocopa pasada, afirmó: «Confío en este equipo. Las exigencias son distintas, pero hemos superado a Brasil con 34 partidos sin perder, lo que demuestra que vamos por buen camino».

Concluyó subrayando la ambición del grupo: «Somos muy ambiciosos. Lo estamos haciendo bien y podemos mejorar. Estamos donde queríamos estar y seguiremos trabajando para alcanzar la excelencia».