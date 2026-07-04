Seleccionador de Canadá: «Fuimos mejores que Marruecos, ¡pero...!»

El desánimo era palpable en la selección canadiense tras su eliminación del Mundial, pero el seleccionador, Jesse Marsh, mantuvo su valoración positiva del equipo y ofreció una lectura distinta del partido contra Marruecos.

Tras la derrota 3-0 ante Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026, el sábado, Marsh afirmó que su equipo fue superior y atribuyó la eliminación a pequeños detalles y a la calidad de los «Leones del Atlas» en el último tercio.

«Fuimos el mejor equipo. Ellos tuvieron más calidad en el último tercio, pero en el plan de juego y la confianza fuimos superiores en la primera parte y el inicio de la segunda. El primer gol de Marruecos lo cambió todo; el partido estaba a nuestro alcance», declaró el seleccionador a Globo.

Marsh recordó que su equipo estuvo cerca de adelantarse antes del 1-0 de Ounahi en el 52’, quien luego firmó el segundo, mientras que Rahimi cerró el marcador en el descuento.

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La importancia del toque final

Y añadió: «En partidos tan importantes como este, lo fundamental es imponer tu estilo, y eso es lo que hicimos. Solo nos faltó el toque final, mientras que Marruecos cuenta con jugadores de gran calidad que compiten al más alto nivel. A pesar de la derrota, hicimos un partido magnífico».

Pese a la eliminación, Marsh destacó que Canadá hizo historia al llegar a octavos por primera vez tras quedar segunda de grupo y eliminar a Sudáfrica.

Y añadió: «Nuestra afición ha tenido la suerte de ver a este equipo. Debemos acostumbrarnos a estar en este tipo de ambientes. Por muy fuerte que sea la selección de Marruecos, yo prefiero a este equipo que tengo, y no podría estar más orgulloso de mis jugadores».

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La ausencia de Davies

Marsh explicó que la estrella Alphonso Davies, lateral del Bayern de Múnich, no estaba listo tras una lesión muscular que ya le había marginado en gran parte del torneo.

Explicó: «Su recuperación iba bien, pero las últimas pruebas no fueron alentadoras y sintió nuevos dolores en el calentamiento. Quería jugar e intentó calentar en el descanso, pero nos dijo que no podía continuar. No tenía sentido arriesgarlo y creo que tomamos la decisión correcta».

El centrocampista Stephen Ostachuk se mostró orgulloso del equipo y afirmó que, tras la primera parte, se sintieron capaces de ganar. «Estoy muy orgulloso. Hemos hecho un gran torneo y, tras la primera parte, creímos en la victoria; luego no creamos suficiente. Este grupo lo dio todo y sintió el enorme apoyo de la afición. Por fin somos un país que vive el fútbol, y espero que la próxima generación mantenga este respaldo en los próximos cuatro años».

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