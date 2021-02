Sebastián Driussi acusó a un delantero brasileño por no poder volver a River

El jugador de Zenit estuvo muy cerca de regresar al Millonario, pero no pudo salir de Rusia y, en broma, responsabilizó a Pepê.

El regreso de Sebastián Driussi era la frutilla del postre en este agresivo mercado de pases encarado por River para el 2021. Sin embargo y pese a las charlas diarias de Marcelo Gallardo para repatriarlo, el delantero debió quedarse en Zenit y ahora deberá esperar hasta el fin de su contrato, en junio del 2022.

Este lunes, el Gordo realizó una transmisión en la plataforma Twitch junto a un amigo y dio los verdaderos motivos de su permanencia en Rusia, descartando que haya sido por culpa de la grave lesión sufrida por su compañero Malcolm.

"Cuando cerró el mercado europeo, nadie quería venir. Y el que iba a venir, Pepê, se fue para Porto, no quiso venir a Rusia. Ahí se complicó. Ese fue el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom", afirmó el atacante que brilló en el Millonario especialmente en el año 2016.

Y, a modo de broma, le apuntó al jugador brasileño: "no pude ir porque no consiguieron un jugador, por eso no fui. Pepê me arruinaste la vida, ya te vamos a encontrar". De todas formas, sabe que las puertas de River siempre estarán abiertas y que "todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene, pronto estaremos juntos de nuevo". A esperarlo...