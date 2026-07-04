La selección de Cabo Verde regresa a casa en un ambiente festivo tras su digna eliminación en octavos del Mundial 2026 ante Argentina. El partido acabó 3-2 en prórroga a favor del campeón, después de que las islas estuvieran a punto de lograr una de las mayores sorpresas del torneo.

Hoy sábado viaja de regreso a Praia, donde mañana domingo le aguardan miles de aficionados para celebrar su actuación.

En el torneo empató 0-0 con España y Arabia Saudí, forzó un 2-2 ante Uruguay y cayó 2-3 ante Argentina en prórroga, ganándose el respeto mundial.

A su llegada al aeropuerto de Praia los aguardará una delegación oficial del Gobierno, tras lo cual recorrerán las calles de la capital en una gran cabalgata festiva, Después habrá una fiesta popular con discursos, música y festejos que reflejarán el orgullo nacional por esta histórica primera participación en la fase eliminatoria del Mundial.

Este recibimiento reconoce el espíritu de lucha con que los jugadores han escrito una nueva página en la historia del fútbol africano y mundial.