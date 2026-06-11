Se da a conocer el estado de Duko antes del partido contra Egipto

El extremo belga Jérémy Doku volvió a entrenar un día después de retirarse de una sesión, como preparación para el debut mundialista contra Egipto el lunes.

Doku, jugador de 24 años del Manchester City, sufrió el martes dificultades respiratorias durante un entrenamiento a puerta cerrada, según el diario belga HLN.

Como medida de precaución, abandonó el campo y se dirigió al gimnasio cubierto del Seattle Sounders, equipo de la liga estadounidense.

En la parte abierta a la prensa del entrenamiento del miércoles, Doku participó con normalidad.

Su compañero en la selección, Alexis Saelemaekers, confía en que el cuerpo técnico mantendrá a Doku en forma para el torneo.

Y añadió: «Es normal que surjan dudas cuando Jeremy abandona el campo, pero no es nada grave».

Bélgica, encuadrada en el Grupo G del Mundial, debutará ante Egipto, luego enfrentará a Irán y cerrará la fase contra Nueva Zelanda.