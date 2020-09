Sanvezzo confiesa que no lo quisieron vender a Cruz Azul

El artillero ya se estrenó esta campaña con los sinaloenses, luego de convertirle al América en el Estadio Azteca.

Camilo Sanvezzo estuvo cerca de defender los colores de en el pasado cercano. Sin embargo, Gallos Blancos, equipo al que le pertenecía en ese entonces, impidió su salida hasta que negoció su fichaje con Mazatlán, club con el que milita en este Guardianes 2020.

"Sí me buscaron (en Cruz Azul), pero no me quiso vender. Cualquiera quisiera llegar a un club así, tuvimos la posibilidad, pero Querétaro no quiso", reveló en entrevista con AS y sin especificar cuándo sucedió esto.

"Uno piensa en lo que significa jugar ahí, pero estaba muy a gusto en Querétaro. Iba a ser un paso muy importante en mi carrera, pero había que pensar también en la familia", añadió al respecto.

El brasileño sonó varias temporadas para firmar con la Máquina gracias a sus números en el cuadro Emplumado y también en de Tijuana. No obstante, al final los Celestes siempre se decidían por otro atacante.