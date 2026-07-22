El delantero egipcio Mostafa Mohamed (28 años) se incorporó finalmente a los entrenamientos de su equipo, el Nantes francés, de cara a la nueva temporada.

Se esperaba que el internacional, a quien el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, dejó fuera de la participación en la Copa del Mundo 2026, se uniera a los entrenamientos de su equipo el pasado 24 de junio.

Sin embargo, el exjugador del Zamalek se retrasó en su regreso a los entrenamientos y dejó al Nantes desconcertado sobre su paradero.

Según el diario "Ouest-France", Mostafa Mohamed regresó al centro de entrenamiento del Nantes a principios de esta semana y participó este miércoles en una sesión de entrenamiento individual, al margen del primer equipo, que se encuentra actualmente en La Baule, donde disputa una concentración de una semana.

Lee también: No le bastó con avergonzarlo en el Mundial... Mbappé abre un nuevo frente con Messi

Reveló la primera decisión tomada respecto al jugador: "El faraón egipcio entrenará después con el equipo filial hasta nuevo aviso".

Añadió que el Nantes enviaba diariamente al jugador un mensaje desde el 24 de junio, en el que le informaba de que no cobraría su salario hasta que se presentara en el campo de entrenamiento del equipo.

El técnico del Nantes, Michel Der Zakarian, montó en cólera cuando le preguntaron por este asunto, y añadió que nunca antes había visto un comportamiento semejante en un jugador.

El extécnico del Montpellier dijo: "El jugador no quiere venir a entrenar, ese es su problema, no el nuestro. Si no quiere entrenar, que se quede en casa".

Lee también: Tras encenderse las teorías de la conspiración... el padre de la estrella argentina explica el enigmático mensaje de Messi

Mostafa Mohamed no ha ocultado su intención de abandonar el Nantes este verano, especialmente después de la reducción de su salario a raíz del descenso del club a la Segunda División francesa.

Concluyó: "Por su parte, el club francés, ocho veces campeón de la liga, no cuenta demasiado con Mostafa Mohamed para liderar el proceso de ascenso a la Ligue 1, pero no tiene intención de desprenderse gratis de un jugador por el que pagó 6,5 millones de euros al Galatasaray en 2023. Aun así, las ofertas no son abundantes para el delantero egipcio, al que solo le queda un año de contrato".

Lee también: ¿Di María o Messi... quién es el verdadero héroe de las glorias de Argentina?