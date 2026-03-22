Sampdoria-Avellino 2-1: el marcador

Sampdoria - Avellino 2-1 (0-0 al descanso)





Goles: 26' de la segunda parte Brunori (S), 34' de la segunda parte Palma (S), 37' de la segunda parte Biasci (A).





Asistencias: 34' de la segunda parte Pierini (S), 37' de la segunda parte Sala (A).





SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' 2.ª parte Henderson), Ricci; Begic (28' 2.ª parte Barak), Pafundi (1' 2.ª parte Cherubini), Pierini; Brunori (28' 2.ª parte Coda). Entrenador: Lombardo.





AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (min. 31 de la 2ª parte D'Andrea), Palmiero (min. 31 de la 2ª parte Le Borgne), Sounas; Palumbo (min. 31 de la 2ª parte Tutino); Russo, Pandolfi (min. 1 de la 2ª parte Biasci). Entrenador: Ballardini.





Árbitro: Chiffi, de la sección de Padua





Amonestados: 25' 1.ª parte Pandolfi (A), 31' 1.ª parte Brunori (S), 41' 1.ª parte Palmiero (A), 44' 1.ª parte Pafundi (S), 18' de la segunda parte Sounas (A), 44' de la segunda parte Russo (A), 47' de la segunda parte Giordano (S).



